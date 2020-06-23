نانسي عجرم تحصد نجاحاً في حفلها الأونلاين الأوّل “أمل بلا حدود” بعد مرور شهر على بثه

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

ابتكر الفنانون في لبنان والعالم أفكار خلاقة إثر جائحة كورونا لتمضية الوقت وتسلية الناس للبقاء في المنزل إثر جائحة كورونا. وعلى سبيل المثال لا الحصر، كانت الفنانة نانسي عجرم أول من قام بهذه الخطوة.

وتواصل عجرم حصد نجاح حفلها الأونلاين الأوّل “أمل بلا حدود” حتى يومنا هذا وبعد مرور شهر على بثه.

وحقق فيديو الحفل أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة في وقت قياسي متصدّرًا قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا في موقع “يوتيوب” طيلة الأسابيع الماضية.

وكانت نانسي قد أطلّت على جمهورها من خلال هذا الحفل في عيد الفطر الماضي من أحد أسطح مدينة بيروت، وجمعت فيه لقطات لها وهي تغني، بالإضافة الى لقطات مسجلة لها من شاطئ البحر ومجموعة من اللقطات الجوية لمدينة بيروت.

وجاء حفل نانسي الأونلاين كمتنفس لما تعانيه الشعوب العربية من ملل وضجر وصعوبات في ظل انتشار وباء كورونا والرسالة التي أرادت أن تنقلها إلى العالم، لا سيّما العالم العربي: “أمل بلا حدود” (Hope Beyond Borders).

وانتقلت نانسي خلال حفلتها بين عدة “ديكورات” وفقاً للنمط الموسيقي بين الرومانسي والإيقاعي والبوب، لتحصد إعجاب الآلاف من متابعيها.

على صعيد آخر، تستعد نانسي عجرم في الفترة المقبلة لطرح عمل فني جديد لكنها لم تحسم بعد قرارها في هذا الشأن حيث طلبت منذ أيام رأي جمهورها حول ما إذا كانوا يفضلون أن تصدر في الوقت الحاضر أغنية مصوّرة على طريقة الفيديو كليب من ألبومها الجديد أو الألبوم كاملًا.

جدير بالذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم الفنية كانت أغنية “قلبي يا قلبي” التي حققت أكثر من 20 مليون مشاهدة على “يوتيوب” حتى الآن وتتر “العمر” للمسلسل الرمضاني “سكر زيادة” والذي تخطى المليوني مشاهدة.