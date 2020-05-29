نانسي عجرم تحلق خارج السرب في حفل عالمي على يوتيوب: أمل بلا حدود

دعت النجمة اللبنانية نانسي عجرم الشعب العربي إلى التأمل بغد أفضل من خلال مشاركة أخاه في الانسانية معاني الحب والطيبة اللذان يربحان دائمًا في وجه أي صعوبات.

وأشارت خلال حفلها الأونلاين الأول عبر “يوتيوب” إلى أنه “معًا نخلق عالمًا جميلًا وأكثر انسانية”.

نانسي التي أطلّت عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت بيروت عبر قناتها على “يوتيوب” ببث مباشر بحفل وصفته الصحافة ومحبو النجمة بـ “العالمي” لناحية التصوير، والاضاءة والصوت”. كما اشاد الجميع باطلالة نانسي البسيطة والبعيدة عن البهرجة، والأهم ابتسامتها التي رافقت الحفل من بدايته إلى نهايته رغم أن لا جمهور أمامها”، وأعطته ثلاث أجزاء: “حب وأمل وفرح”.

“حب” في الجزء الأول

بدأت نانسي الحفل بكلمات نابعة من قلبها وجهتها لكل شخص يلازم منزله بسبب وباء “كورونا” قائلة: “هالسنة العيد غير وفرحتو غير..عم نحتفل بالقليل كل واحد ببيتو لحالو أو مع أقرب الناس ..العالم يلي منعرفو عم يتغير مرة جديدة.. والشعب العربي مرق بكتير مشاكل رح يضل صامد وجاهز وموحد عالأكيد.. يمكن في حدود بيناتنا ولكن نحنا منعرف انو كلنا قلب واحد أقوى من كل شيء.. تعوا نتأمل ببكرا أحلى ونضل قراب من يلي منحبن ويلي بعاد عنا.. خلينا ننبسط ونتشارك بكل ما لدينا .. الطيبة والحب دايمًا بيربحوا.. وسوا فينا نخلق عالم كتير حلو”.

وصدح صوت نانسي من على سطح مبنى وسط العاصمة بيروت، بمناسبة عيد الفطر لتحقق خلال ساعات رقمًا قياسيًا، وتحتل التراند في لبنان، مصر، المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية تحت وسم “#NancyYTLive”.

وأطلق على حفل نانسي عنوان “أمل بلا حدود” واستمر حوالي 25 دقيقة”.

نانسي أرادت أن يعيد العالم العربي معها، وأن أن ترسم البسمة على وجوه الناس ، من خلال تقديم عرض موسيقي فردي بمناسبة عيد الفطر.

هو احتفال بالحياة، ورسالة حب ودواء للجراح التي أصابت العالم العربي والعالم جراء تفشي “فيروس كورونا”. وقدمت نانسي في الجزء الأوّل “قلبي يا قلبي” و”عم بتعلق فيك”.

وفي الدقيقة الـ 15 تتوقف نانسي وتقول: “لأنو السنة احتفالاتنا كانت غير ..تعوا نتذكر كل يلي صرلن سنين عم يحتفلوا بظروف أصعب..انشالله لا نرى غير الحب والسلام بالعالم العربي والعالم كله”.

“أمل” في الجزء الثاني

في الجزء الثاني الذي أطلقت عليه نانسي كلمة “فرح” غنت أغنيتها المليئة بالأمل وبالحب “الدنيا حلوة” وغنت “بتفكر في إيه” و”ما تيجي هنا” مع رسائل بمختلف لهجات العالم العربي بأصوات الكبار والصغار بأن هذه المرحلة ستمضي، ويعود الحب والفرح وكل شيء الى سابقه كما كان.

“فرح” في الجزء الثالث

اختتمت نانسي الحفل برسالة أمل وسلام إلى كل العالم وغنت “يا غالي عليي” و”حلم البنات” و”بدنا نولع الجو”.