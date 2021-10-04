نانسي عجرم تحيي حفل افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

من المقرر أن تحيي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي ستحتضنه العاصمة التونسية في الفترة بين 19 و22 /أكتوبر/تشرين الأول الحالي، أما حفل الاختتام فسيحييه الفنان السوري ناصيف زيتون، وفق ما أعلنت اللجنة المنظمة للدورة 21،اليوم الإثنين.

كما أعلنت اللجنة المنظمة أن حفل الافتتاح ستتخله فقرات من التراث الشعبي الأردني والعراقي، أما حفل الاختتام فستتخله فقرات تراثية من تونس والبحرين، فيما تشارك الصين في الحفل من خلال تقديم لوحات من تراثها الشعبي باعتبارها ضيف شرف الدورة.

يذكر أن إدارة المهرجان سبق لها أن دخلت في مفاوضات مع الفنان اللبناني راغب علامة لإحياء حفل الافتتاح، لكن المفاوضات تعثرت بعد الشروط العديدة التي قدمها ولم تستجب لها الهيئة المنظمة للمهرجان.

ويشتمل المهرجان، إضافة إلى حفلي الافتتاح والاختتام، على معرض للهيئات التلفزيونية والإذاعية أعضاء اتحاد إذاعات الدول العربية، وهو معرض سينظم في قسمين لأول مرة، قسم واقعي وآخر افتراضي، لتعذر مشاركة بعض الدول الأعضاء بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتُقام سوق للبرامج الإذاعية والتلفزيونية، ومسابقة رئيسية مخصصة للبرامج والأخبار التلفزيونية المنتجة من قبل الهيئات الأعضاء العاملة والمشاركة في الاتحاد والمسابقة الموازية المخصصة للبرامج، والأخبار المنتجة من قبل الشبكات التلفزيونية العربية الخاصة (غير الأعضاء في الاتحاد)، وشركات الإنتاج ووكالات الأنباء العربية، بالإضافة إلى الفضائيات الأجنبية الناطقة باللغة العربية.

كذلك يضم مسابقتين للأعمال الإذاعية، وهي المسابقات الإذاعية الرئيسية المخصّصة للبرامج والأخبار والمواد الإذاعية المنتجة من قبل الهيئـات الأعضاء في الاتحـاد والمسابقات الإذاعية الموازية المخصصة للمحطات وشركات الإنتاج الإذاعيـة العربية الخاصة والمحطات وشركات الإنتاج الإذاعية الدولية الناطقة بالعربية.