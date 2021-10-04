السبت 24 ذو الحجة 1443 ﻫ - 23 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نانسي عجرم تحيي حفل افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

4 - أكتوبر - 2021
نانسي عجرم

نانسي عجرم

A A A
طباعة المقال

من المقرر أن تحيي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي ستحتضنه العاصمة التونسية في الفترة بين 19 و22 /أكتوبر/تشرين الأول الحالي، أما حفل الاختتام فسيحييه الفنان السوري ناصيف زيتون، وفق ما أعلنت اللجنة المنظمة للدورة 21،اليوم الإثنين.

كما أعلنت اللجنة المنظمة أن حفل الافتتاح ستتخله فقرات من التراث الشعبي الأردني والعراقي، أما حفل الاختتام فستتخله فقرات تراثية من تونس والبحرين، فيما تشارك الصين في الحفل من خلال تقديم لوحات من تراثها الشعبي باعتبارها ضيف شرف الدورة.

يذكر أن إدارة المهرجان سبق لها أن دخلت في مفاوضات مع الفنان اللبناني راغب علامة لإحياء حفل الافتتاح، لكن المفاوضات تعثرت بعد الشروط العديدة التي قدمها ولم تستجب لها الهيئة المنظمة للمهرجان.

ويشتمل المهرجان، إضافة إلى حفلي الافتتاح والاختتام، على معرض للهيئات التلفزيونية والإذاعية أعضاء اتحاد إذاعات الدول العربية، وهو معرض سينظم في قسمين لأول مرة، قسم واقعي وآخر افتراضي، لتعذر مشاركة بعض الدول الأعضاء بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتُقام سوق للبرامج الإذاعية والتلفزيونية، ومسابقة رئيسية مخصصة للبرامج والأخبار التلفزيونية المنتجة من قبل الهيئات الأعضاء العاملة والمشاركة في الاتحاد والمسابقة الموازية المخصصة للبرامج، والأخبار المنتجة من قبل الشبكات التلفزيونية العربية الخاصة (غير الأعضاء في الاتحاد)، وشركات الإنتاج ووكالات الأنباء العربية، بالإضافة إلى الفضائيات الأجنبية الناطقة باللغة العربية.

كذلك يضم مسابقتين للأعمال الإذاعية، وهي المسابقات الإذاعية الرئيسية المخصّصة للبرامج والأخبار والمواد الإذاعية المنتجة من قبل الهيئـات الأعضاء في الاتحـاد والمسابقات الإذاعية الموازية المخصصة للمحطات وشركات الإنتاج الإذاعيـة العربية الخاصة والمحطات وشركات الإنتاج الإذاعية الدولية الناطقة بالعربية.

    المزيد من منوعات

    مانشستر يونايتد
    حارس المرمى دي خيا يرغب في تمديد تعاقده مع يونايتد
    النظام الغذائي يلعب دورا هاما في صحة الشعر
    حضِّري عطراً مميزاً لشعرك في المنزل بهذه المكونات
    أولكسندر زينتشنكو
    أرسنال يضم أولكسندر زينتشنكو قادماً من مانشستر سيتي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ميشال عون
    بعدما أوصل لبنان إلى قعر جهنم.. عون يسجّل سابقة تاريخية
    جريمة- تعبيرية
    جريمة مروعة تهز النبعة.. قُتل على يد شبان سوريين بسبب علاقة عاطفية
    فريق صوت بيروت إنترناشونال
    فريق صوت بيروت إنترناشونال يتعرض لمطاردة وتهديد بالقتل في الجنوب