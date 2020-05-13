نانسي عجرم تعارض قرار الحكومة… ممكن نعرف على أي أساس هالقرارات عم بتكون؟

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سجّلت النجمة نانسي عجرم موقفاً مُعارضاً لقرار مجلس الوزراء اللبناني بالإغلاق الكامل لمدة 4 أيام اعتباراً من مساء الأربعاء 13 أيار حتى صباح الإثنين 18 أيار، وذلك في سلسلة تغريدات نشرتها عبر “تويتر”.

فكتبت نانسي عجرم مُتسائلةً، “بالنسبة للإقفال العام ورفع حظر التجول، ممكن نعرف على أي أساس هالقرارات عم بتكون؟ يعني يومين زحمة وناس بالشوارع والمحال التجارية وكتار غير ملتزمين بالتدابير الوقائية و٤ إيام تسكير وين الفايدة؟”.

وأضافت في تغريدة ثانية، “الفقر والجوع وكل الظروف الصعبة اللي صارت مفروضة فرض عالشعب مين بيتحمل مسؤوليتها؟ الناس اللي عم بتموت من الجوع كيف بتكمّل؟”.

وألقت نانسي عجرم المسؤولية على الدولة بعدم المراقبة، فقالت، “منفتح يومين من دون رقابة وبعد الكارثة منسكر، واللي عم بموت من الجوع والفقر ومجبور يشتغل تيعيش ويعيِّش عايلته شو بيعمل؟”.

بالنسبة للإقفال العام ورفع حظر التجول، ممكن نعرف على أي أساس هالقرارات عم بتكون؟

يعني يومين زحمة وناس بالشوارع والمحال التجارية وكتار غير ملتزمين بالتدابير الوقائية و٤ إيام تسكير وين الفايدة؟ — Nancy Ajram (@NancyAjram) May 12, 2020

لبنان وصل لمرحلة من بعدا صارت صعبة كتير نرجع لو حتى متل ما كنا.. يمكن كان الأجدر اصدار قرار بيلزم كل الناس احترام التدابير الوقائية (فرض الكمامات وغيرها من أساليب الحماية) من دون شلّ البلد، على إن يوم نفتح من دون رقابة و١٠ لأ… — Nancy Ajram (@NancyAjram) May 12, 2020