نانسي عجرم حديث مواقع التواصل الاجتماعي

بمناسبة الأعياد المجيدة، وبعدما عرضت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلاً افتراضياً The 2020 Magical Live Show مساء اليوم، حققت نجاحاً كبيراً.

وعرضت قناة MBC4 حفل النجمة اللبنانية نانسي عجرم الإفتراضي The 2020 Magical Live Show مساء اليوم الجمعة، بمناسبة الأعياد المجيدة.

ورغم عرضه لأوّل مرّة منذ عدّة أشهر على “تيك توك” و“يوتيوب”، تحوّل الحفل مجددًا إلى حديث مواقع التواصل الإجتماعي بعد عرضه على شاشة MBC4، حيث استطاعت نانسي أن تكتسح بهذا الحفل كل الأخبار السياسية المتداولة في البلدان العربية وتتصدر الترند في موقع “تويتر”.

وبالعودة الى تفاصيل The 2020 Magical Live Show، ديكور الحفل كان على مستوى عال، فقد تمّ تقسيم الحفل الى أكثر من 5 محاور أطلق “تيك توك” عليهم تسمية “Break”، وكانت نانسي في كل فاصل تقوم بتغيير ملابسها وتطلّ بلوك جديد في كل مرة.

نفيد بالذكر أن هذا الحفل، كان العمل الغنائي الأوّل الذي يتم تقديمه على “تيك توك” في الوطن العربي، وكان اختيار نانسي كأول فنانة عربية تحيي حفلًا غنائيًا عليه ناجحًا من كل النواحي، وخطوة تحسب للقيمين على التطبيق.

نفيد بالذكر أن نانسي سبق وقدمت حفلين افتراضيين واستطاعت أن تغرد خارج السرب في فضاء النجومية، وأن تقدّم أفكارًا ناجحة وجديدة ومبتكرة تُسجل لها، فخطواتها مؤخرًا ثابتة وناجحة ومدروسة جدًا، فحصدت الأرقام والأصداء الإيجابيّة بالاضافة الى تصدرها الترند عند كل إطلالة.