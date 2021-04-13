نانسي عجرم: خلّوا ايمانكن كبير صوم مبارك للجميع

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، عايدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها بمنشور كتبته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت قائلةً: “رمضان كريم، إنشالله هالشهر الفضيل يحمل معه السلام لكل متعب، الصحة لكل مريض، الأمل لكل يائس والفرح لكل العالم. ولو قد ما قسيت الظروف والحياة علينا ما رح تقدر تغلبنا. خلّوا ايمانكن كبير. صوم مبارك للجميع”.

وذكرت مجلة فوربس العالمية أن نانسي عجرم هي الفنانة اللبنانية الأكثر متابعة على كافة مواقع التواصل الإجتماعي، متفوقة على كل زملائها في المهنة، وذلك ضمن الدراسة التي تكشف عنها كل فترة.