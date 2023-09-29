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نانسي عجرم: سحر القاهرة لا يفشل أبداً في أسر قلبي

منذ 58 دقيقة

نانسي عجرم

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تغزلت الفنانة نانسي عجرم في مدينة القاهرة، وظهرت بإطلالة جذبت الأنظار إليها، ونشرت عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام” صوراً جديدة وفيديوهات لها وهي ترقص، وعلقت عليها: “سحر القاهرة لا يفشل أبداً في أسر قلبي”.

وعلى صعيد آخر، طرحت نانسي عجرم مؤخراً أجدد أعمالها الغنائية والتي تحمل اسم “تيجي ننبسط” وقدمتها في شكل فيديو كليب، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، إخراج ليلى كنعان.

وقد حققت الأغنية أعلى نسب مشاهدة، فور طرحها على قناتها الرسمية “يوتيوب” والمنصات الموسيقية، وقد احتفلت بذلك النجاح، وعلقت عبر حسابها الشخصي بإنستغرام وقالت: “تيجي ننبسط هي أغنية خفيفة وكلماتها وموسيقاها بسيطة وممتعة”.

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