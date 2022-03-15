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نانسي عجرم "ما تعتذر" بعد إدمان زوجها على المخدرات

15 - مارس - 2022
آخر تحديث: 15 - مارس - 2022 2:15 مساءً
نانسي عجرم من كليبها الجديد

نانسي عجرم من كليبها الجديد

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لطالما طرحت نانسي عجرم العديد من المواضيع الاجتماعية، في حين شكّل “الكليب” الجديد والخاص بأغنيتها “ما تعتذر” من ألبومها الأخير “Nancy 10” مفاجأة كبيرة لمحبيها، وهو بعدسة المخرج سمير سرياني، فبعدما شوّقت عجرم جمهورها في الفترة الأخيرة لـ “كليبها” الجديد، جاء تشويقها لهم في مكانه!
وأطلّت في أغنيتها المصوّرة مع الممثل رودني حداد الذي شاركها العمل تمثيلاً، فجسّد دوراً لافتاً وقدّم أداءً تمثيلياً متقناً مثلما عهده المشاهدون في كل أدواره.
أمّا عجرم فهي، وبعد أقل من ساعة على طرح “الكليب” على “يوتيوب”، حديث روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قدّمت أداءً لافتاً وحقيقياً بعيداً من التمثيل، والجدير بالذكر أننا عرضنا في الفيديو المرفق جزءاً من “الكليب” الذي تجدونه كاملاً عبر قناة عجرم الرسمية على “يوتيوب”.
لن نكشف في سطورنا عن القصّة الحساسة التي يحكيها “الكليب”.

 

نانسي عجرم من كليبها الجديد

نانسي عجرم من كليبها الجديد

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