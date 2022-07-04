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نانسي عجرم نجمة حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2022

منذ 31 دقيقة
آخر تحديث: 4 - يوليو - 2022 8:49 مساءً
نانسي عجرم

نانسي عجرم

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بعد توقفه لأربع سنوات سيعود حفل انتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2022، بعد آخر تتويخ عام 2018، هذا ويبدأ العدّ العكسي لإطلاق الحفل، الذي تُنظّمه الـ”LBCI” بالتعاون مع وزارة السياحة اللبنانية ليل الأحد 24 تمّوز من الشهر الجاري.

الجدير بالذكر ان الحفل توقف لعدة اعوام بسبب ثورة 17 تشرين وجائحة كورونا، أي ان ملكة جمال لبنان مايا رعيدي تتربع على العرش منذ عام 2018 مع الوصيفة الاولى ميرا طفيلي.

ويُقام هذا الحدث الجمالي الثقافي والإعلامي المُنتظَر في مُجمّع “الفورم دو بيروت Forum de Beyrouth” في قلب عاصمة الثقافة والجمال بيروت، ومفاجأة الحفل ستكون النجمة نانسي عجرم التي ستُحيي السهرة.

ما هي الأغنيات التي ستُقدّمها نانسي في حفل الإنتخاب؟ كيف ستكون إطلالاتها؟ ماذا عن أسماء الصبايا المُشاركات؟ من سيكون مقّدم أو مُقدّمة الحفل؟ ومن هم أعضاء لجنة التحكيم؟

بانتظار الكشف عن المزيد من التفاصيل، تستمرّ التحضيرات لهذا الحدث السياحي والجمالي الأبرز، في رسالة عنوانها الأمل الدائم بنهوض لبنان.

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