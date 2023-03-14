نايكي على خطى بوما.. لا أحذية من جلد الكنغر

قالت شركة نايكي العملاقة للملابس الرياضية إنها ستتوقف عن استخدام جلد الكنغر في أحذيتها هذا العام، بعد أسابيع من خطوة مماثلة أقدمت عليها منافستها الألمانية بوما، مما ينهي ممارسة مثيرة للجدل للغاية تثير غضب المستهلكين ونشطاء حقوق الحيوان.

وقالت نايكي في بيان صدر، الاثنين، إنها ستطرح مجموعة جديدة من أحذية كرة القدم من طراز تيمبو تسمى تيمبو ليجيند إيليت تحل فيها مادة صناعية خاصة بالشركة محل جلد الكنغر.

وقالت نايكي إن مجموعة أحذية كرة القدم تيمبو بريميير التي كان من المقرر طرحها في السوق هذا الصيف، ستخلو أيضا من جلد الكنغر. وأضافت أن الشركة أنهت شراكتها مع مورد جلود الكنغر الوحيد في عام 2021.

وقرار نايكي وبوما بالتوقف عن استخدام جلد الكنغر في أحذية كرة القدم هو انتصار كبير لنشطاء حقوق الحيوان الذين دأبوا على مطالبة الشركات بالتخلي عن الممارسات غير الأخلاقية التي تنطوي على قسوة تجاه الحيوانات.

وقال وين باسيل، رئيس (مركز من أجل اقتصاد إنساني)، اليوم الثلاثاء “إعلان نايكي… حدث مزلزل في حماية الحياة البرية، وجميع أنحاء العالم ستشعر بأثره، خاصة في أستراليا التي تشهد المذابح الجماعية للكنغر لأغراض التجارة”.

وقادت الجماعة حملة “الكنغر ليس أحذية” التي أعلنتها عام 2020، ولعبت دورا حيويا في التقدم بتشريع يحظر استيراد الكنغر وبيع منتجاته.

كما يضغط جيل يتزايد من المتسوقين الشباب المهتمين بالبيئة من أجل تحقيق استدامة أكبر في شركات الملابس.

وتخلت شركة كيرينج مالكة علامة جوتشي وشركة برادا وشركة كندا جوز هولدينجز صانعة السترات الفاخرة عن استخدام فراء الحيوانات في ابتكاراتها خلال السنوات القليلة الماضية.

ولا تسمح كاليفورنيا ببيع أو استيراد منتجات مصنوعة من الكنغر إلى الولاية منذ عام 1971.