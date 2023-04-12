نبات القنب.. ألمانيا تجيز الاستخدام الترفيهي مع نهاية العام

قال وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير (الأربعاء 12-4-2023) إن الاستخدام الترفيهي لنبات القنب سيكون قانونيا في ألمانيا بحلول نهاية العام الجاري.

كان أوزدمير يتحدث في برلين برفقة وزير الصحة كارل لاوترباخ إذ عرضت الحكومة خططها لإضفاء الطابع القانوني جزئيا على استخدام المخدر.

يشار إلى القنب المزروع لغير أغراض المخدرات بالقنب الصناعي، ويستخدم في صناعة الألياف لاستخدامها في طائفة واسعة من المنتجات، وكذلك الجوانب الغذائية للبذور وكذلك من أجل الزيت. القنب البري عادة ما يكون سلالة من القنب الطبيعي أو البذور التي نجت من عملية الحصاد ونمت وحدها.

ينتج القنب الصناعي في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم. المنتجون الرئيسيون هم كندا، فرنسا، و الصين. الولايات المتحدة هي الدولة الصناعية الوحيدة التي تواصل في حظر القنب الصناعي. ففي حين أن القنب يستورد إلى الولايات المتحدة أكثر من أي بلد آخر، فإن حكومة الولايات المتحدة لم تميز بين الماريجوانا والقنب عديم التأثير النفساني والمستخدم لأغراض تجارية وصناعية.