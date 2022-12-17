السبت 23 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 17 ديسمبر 2022 |
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نبيلة عبيد تكشف تفاصيل برنامجها الإذاعي "مع نبيلة"

منذ 10 ثواني
نبيله عبيد

نبيله عبيد

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كشفت الفنانة نبيلة عبيد تفاصيل برنامجها الإذاعي الذى يحمل اسم “مع نبيلة” والمقرر إذاعته على إحدى الإذاعات الكبرى خلال الفترة المقبلة.

وأكدت نبيلة عبيد انها انتهت من تسجيل معظم حلقات البرنامج الذى يتناول صناعة النجوم والنجمات في السينما المصرية.

وأضافت نبيلة في تصريحات صحفية: “البرنامج يحكي سيرتي ومشواري الفني وعلاقتي بنجوم السينما، وكواليس أفلامي معهم، ويحمل عددًا من المفاجئات التي أتحدث عنها في تاريخي لأول مرة”.

الجدير بالذكر، بأن الفنانة نبيلة عبيد شاركت فى مسلسل “سكر زيادة”، والذى تم عرضه فى عام 2020، وشاركت في بطولته مع كل من “سميحة أيوب، ونادية الجندى، وطارق عبدالعزيز، ومى الغيطى، وهالة فاخر”، والمسلسل من تأليف أمين جمال ومن إخراج وائل إحسان.

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