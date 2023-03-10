نبيلة عبيد لـ"صوت بيروت إنترناشونال": سينما المرأة معدومة حالياً

لسنوات طويلة تربعت الممثلة المصرية نبيلة عبيد على عرش السينما المصرية بنجمة مصر الأولى بعدما قدمت أعمالاً حققت نجاحاً كبيراً في كل الوطن العربي.

قبل أيام تم تكريمها في أسوان وعنه قالت لـ” صوت بيروت إنترناشونال” :” أنا سعيدة جداً بتكريمي في مهرجان كبير ومهم ومشرف جداً، وله طبيعة خاصة عن باقي المهرجانات السينمائية، كونه يهتم بسينما المرأة، إذ بات له دور مؤثر وصار رقماً مهماً في خريطة المهرجانات العربية”.

وأنا أرى نفسي “محظوظة” باعتباري أكثر ممثلة تناولت في أفلامي العديد من قضايا المرأة، بعضها مأخوذ من أعمال روائية لأدباء مثل إحسان عبد القدوس، ونجيب محفوظ، وإسماعيل ولي الدين، بجانب التعاون مع مجموعة من أهم المؤلفين مثل: وحيد حامد، ومصطفى محرم، ومحمود أبو زيد.

ووصفت عبيد هؤلاء الكُتاب بـ”شركاء مشواري، ورفقاء رحلة النجاح، فهم سبب رئيسي فيما وصلت له حتى الآن، فقد كنت حريصة على انتقاء أعمالي بعناية شديدة، وأن تحمل قضايا خاصة بالمرأة والمجتمع بشكلٍ عام”.

وأرجح أسباب تراجع سينما المرأة في السنوات الأخيرة إلى “عدم وجود كُتاب لديهم الرغبة في كتابة أعمال خاصة بالمرأة، مقارنة بالعقود القليلة الماضية، التي شهدت حالة من الزخم فيما يتعلق بسينما المرأة، والتي كانت تمتاز بالتنوع، فكان الكاتب يقدم قضية نسوية، بما يخدم وجهة نظره، وهذا لم يعد موجوداً الآن”.

وترى أن “الكُتاب يقدمون أعمالاً تُعبر عن الواقع الحالي وما يمر به، وهذا مختلف إلى حدّ كبير عما كان يطرحه الأدباء والكُتاب قديماً”، نافية ما يُشاع بأن الساحة الفنية تفتقر الى وجود ممثلات يصلحن لتقديم البطولة السينمائية.

وتابعت “هناك العديد من الممثلات يتمتعن بجماهيرية كبيرة، ويقدمن أداءً رائعاً في أعمالهن، وإذا حصلن على فرص لتقديم أفلام من بطولتهن، سيُحققن نجاحاً كبيراً”.

هذا وتحدثت نبيلة عبيد إلى سيطرة مسلسلات الـ15 حلقة، على خريطة دراما رمضان 2023، قائلة إن “ذلك الأمر في صالح الدراما كونه يسمح بالتنوع في عدد حلقات وجيزة بعيداً عن المطّ في الأحداث الذي يُصيب المشاهد بالملل”.

وأشارت إلى أن عدد حلقات المسلسل الواحد لم تكن تتجاوز الـ15 في السنوات الأولى من نشأة التلفزيون، إذ رأت أن “تلك العودة مهمة جداً؛ لأن هناك موضوعات يمكن تقديمها في عدد محدود من الحلقات دون التقييد بعدد معين”.

وشددت على أهمية انتشار منصات البث الرقمي في السنوات الأخيرة، معتبرة أن “المنصات أحدثت حالة من التنوع والاختلاف في الموضوعات المُقدمة، لذلك حققت نجاحاً كبيراً، وصارت مؤثرة جداً في الساحة الفنية، ويتابعها قطاع كبير من الجمهور”.

وكشفت عن عودتها إلى الساحة الفنية مجدداً، بعد غياب دام نحو 3 أعوام، منذ مسلسل “سكر زيادة” الذي عُرض عام 2020، موضحة أنها تعاقدت على مسلسلين دفعة واحدة، أحدهما مكون من 10 حلقات مع المؤلف حمدي يوسف، وآخر من 15 حلقات تأليف مهدي فتحي، ومن المقرر انطلاق تصويرهما عقب إجازة عيد الفطر المقبل.

وأكدت أنها ستطل على جمهورها من خلال هذين العملين بشكلٍ جديد تماماً عما اعتاد عليه الجمهور من قبل.