نبيله عبيد: السيسي أعطى الكثير لمصر وهو الأنسب

أعلنت الفنانة نبيله عبيد، عن دعمها الكامل وتأييدها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فترة رئاسية جديدة.

وصرحت “نبيله عبيد” أنها ستدلي وتشارك في الإنتخابات بصوتها، مؤكدة على أنها تدعم السيسي قلباً وقالباً.

كما ذكرت أنها من البداية وهي تشعر بولاءه لوطنه ولأرضه، منذ أن تصدى للإرهاب وقاومه ونهض بمصر في فترة ليست بالكبيرة.

وتابعت “نبيلة” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى الكثير لمصر، وشهدنا في السنوات الماضية تغيرات كثيرة من تطورات وإنجازات في كل المجالات تحسب له.

واختتمت نبيله عبيد، أنها لا ترى أنسب من بطل تخطى بمصر الكثير من العقبات، ليستكمل مسيرة الإنجازات التي بدأها خلال السنوات الماضية.