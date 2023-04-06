نتس يقترب من الأدوار الإقصائية وباكس يحسم قمة الشرق

اقترب بروكلين نتس من ضمان مكانه في الأدوار الإقصائية بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد فوزه 123-108 على مضيفه ديترويت بيستونز الليلة الماضية، فيما حسم ميلووكي باكس قمة القسم الشرقي.

ويحتل نتس المركز السادس في الشرق برصيد 44 فوزا و36 خسارة متقدما بانتصارين على ميامي هيت الذي خسر 37 مباراة.

ويحتاج نتس إلى هزيمة هيت أمام فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز مساء الخميس أو الفوز في مباراة واحدة من مباراتيه المقبلتين لحسم تأهله المباشر بفضل تفوقه في المواجهات أمام هيت هذا الموسم.

ويتأهل أصحاب أول ستة مراكز في كل قسم إلى الأدوار الإقصائية مباشرة، فيما يخوض أصحاب المركز من السابع وحتى العاشر الملحق.

وبانتصار نتس تأكد مشاركة أتلانتا هوكس ملحق التأهل للأدوار الإقصائية إذ يحتل المركز الثامن في الشرق بعد تغلبه 134-116 على واشنطن ويزاردز.

وأحرز ميكال بريدجز 26 نقطة ليقود نتس للفوز على بيستونز ويواصل الفريق مشواره في البطولة رغم رحيل كايري إيرفينج وكيفن دورانت عن صفوفه في فبراير شباط الماضي.

وحسم باكس قمة الشرق والسجل الأفضل بين جميع فرق البطولة بتغلبه 105-92 على ضيفه شيكاجو بولز إذ وصل إلى الفوز رقم 58.

ولو تأهل باكس إلى نهائي الشرق أو البطولة سيخوض أول مباراتين على أرضه في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وانتصر بوسطن سيلتيكس 97-93 على تورونتو رابتورز، كما فاز نيويورك نيكس 138-129 على إنديانا بيسرز.