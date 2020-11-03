“نتفليكس” تبدأ عرض أول مسلسل مصري من إنتاجها‎ الخميس المقبل

ما وراء الطبيعة أول مسلسل من انتاج نتفليكس

تواصل منصة البث الرقمي نتفليكس مشروعها الانتاجي في مختلف أنحاء العالم ، وهذه المرة من هوليود الشرق “مصر” .

وتبدأ ”نتفليكس”، الخميس المقبل، عرض حلقات مسلسل ”ما وراء الطبيعة“، وهو أول عمل مصري من إنتاجها، في خطوة كبيرة ضمن إستراتيجية خدمة البث الرقمي للشرق الأوسط.

المسلسل مقتبس عن سلسلة روايات للكاتب المصري أحمد خالد توفيق عن طبيب تصبح كل قناعاته العلمية فجأة محل تساؤل.

وبيع من تلك الروايات التي لاقت الاستحسان أكثر من 15 مليون نسخة.

وقال أحمد الشرقاوي مدير الأعمال العربية والأفريقية الأصلية لـ ”نتفليكس“: ”خطتنا هي الاستثمار في المبدعين العرب والإنتاج العربي والمحتوى العربي، أعلنّا عن أربعة مشاريع إلى جانب ما وراء الطبيعة“.

ويدور المسلسل حول شخصية رفعت إسماعيل، وهو طبيب ساخر وسريع البديهة، تصبح قناعاته بشأن العالم محل تساؤلات عندما يتعرض لظواهر غير طبيعية.

وقال عمرو سلامة، الذي اشترك مع محمد حفظي في إنتاج المسلسل: ”الروايات، هو ده مشروع كان من مشاريع عمري.. يعني قعدت من وأنا طفل بحبها ومن 2006 اشتريت الحقوق أنا ومحمد حفظي يعني اشترى الحقوق للسلسلة، فمن 2006 وإحنا بنحاول نطلعها للنور وأخيرا ظهرت دلوقت“.

وتعرف مصر بأنها ”هوليود الشرق الأوسط“ وتنتج أكبر عدد من الأفلام والمسلسلات.

وقال الممثل أحمد أمين بطل المسلسل: ”فكرة المسؤولية، إحنا على بلاتفورم (منصة) عالمي فالدراما المصرية بتتشاف على مستوى العالم، فدي فرصة مختلفة عن أي فرصة كانت في عمل قبل كده، إن ممكن يكون العمل ده له معجبين من مناطق تانية، من دول تانية بيتكلموا لغات تانية بما إن العمل بيتيح فكرة الترجمة والدوبلاج“.

وقالت ”نتفليكس“ إنها تتوقع الانتهاء من تصوير أكثر من 150 عملا فنيا بحلول نهاية العام، وإنها ستعرض المزيد من الأعمال الأصلية كل ثلاثة أشهر من 2021 مقارنة بعام 2020.