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نتفليكس تحضر لمسابقة واقعية مستوحاة من لعبة الحبار.. فما هي الجائزة؟

منذ 11 دقيقة
مسلسل (سكويد جيم) "لعبة الحبار" الأكثر مشاهدة على شبكة نتفليكس

مسلسل (سكويد جيم) "لعبة الحبار" الأكثر مشاهدة على شبكة نتفليكس

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لم يعد مسلسل (سكويد جيم) “لعبة الحبار”، الكوري الجنوبي الأكثر مشاهدة على شبكة نتفليكس، مجرد مسلسل تلفزيوني خيالي، بعد أن أعطت خدمة البث الضوء الأخضر “لأكبر منافسة واقعية لها على الإطلاق” تحت اسم “لعبة الحبار: التحدي”.

لكن وعلى خلاف المسلسل الذي تكون فيه الرهانات على الحياة أو الموت، فإن أسوأ مصير ممكن في المسابقة التي تضم 456 لاعبا سيكون الخروج منها دون الحصول على الجوائز التي تبلغ قيمتها 4.56 مليون دولار، والتي تقول نتفليكس إنها أكبر جائزة بمبلغ مقطوع في تاريخ برامج الواقع التلفزيونية.

وأصبح “لعبة الحبار” أكثر المسلسلات مشاهدة على منصة نتفليكس عندما بدأ عرضه في سبتمبر أيلول 2021. ويتناول المسلسل قصة متسابقين يعانون ضائقة مالية ويلعبون ألعاب أطفال للحصول على فرصة لكسب مبالغ مالية تغير حياتهم.

وقالت نتفليكس إن الموسم الأول يحمل الرقم القياسي باعتباره المسلسل الأكثر شعبية على الشبكة على الإطلاق، حيث بلغ حجم مشاهداته أكثر من 1.65 مليار ساعة في أول 28 يوما.

وذكرت نتفليكس أن مسابقة الواقع الافتراضي المكونة من عشر حلقات ستشمل ألعابا مستوحاة من المسلسل الأصلي، إلى جانب إضافات أخرى.

وسيتم تصوير المسابقة في المملكة المتحدة، وتقوم حاليا بجمع مشاركين ممن يتحدثون باللغة الإنجليزية فقط. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام فقط من الإعلان عن جزء ثان للمسلسل.

    المصدر :
  • رويترز

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