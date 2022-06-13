نتفليكس ترصد 100 مليون إسترليني لتصوير فيلم عن زوجات لاعبي إنجلترا

كشفت تقارير صحفية بريطانية إلى أنه تم الاتصال بزوجات وصديقات لاعبي المنتخب الإنجليزي للمشاركة في فيلم وثائقي من إنتاج شركة ”نتفليكس“ للبث الرقمي مقابل 100 مليون جنيه إسترليني يتم تصويره خلال كأس العالم 2022 في قطر.

وطلبت محطة Optomen TV من العديد من زوجات وصديقات لاعبي المنتخب الإنجليزي المشاركة في العرض استعدادًا للبطولة في خطوة قد تهم المدير الفني غاريث ساوثغيت.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، إن الكاميرات ستتابعهن أثناء ممارستهن لحياتهن اليومية والتوفيق بين الأسرة والتزامات العمل واحتياجات أصدقائهن وأزواجهن من اللاعبين، كما ستتابعهن خلال إقامتهن في كأس العالم في قطر خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول المقبلين.

من بين هؤلاء اللاتي تم الاتصال بهن داني داير صديقة غارود بوين، وصديقة جاك غريليش ساشا أتوود، وأنوسكا سانتوس زوجة لوك شو.

وتأمل ”نتفليكس“ في تكرار الدراما الواقعية في كأس العالم عام 2006، عندما كان أبرز صديقات اللاعبين في الصدارة في كأس العالم التي استضافتها ألمانيا.

وقال مصدر: ”سلسلة الوثائق المقترحة ستُظهر أسلوب الحياة الفاخر الذي تقوده هؤلاء النساء بينما يدعمن اللاعبين في كأس العالم، هناك اهتمام كبير بهن مرة أخرى بينما تستعد إنجلترا للبطولة التي تستضيفها قطر.

”مع ذلك، فمن المؤكد أن غاريث ساوثغيت سيرفض بشدة انضمام أي زوجات أو صديقات لبعثة الفريق لأنه سيكون مصدر إلهاء كبير له واللاعبين“.

واتصلت The Sun on Sunday بشركة Optomen TV ونتفليكس للتعليق، بينما لم يعلق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على الأمر.

وتعادل المنتخب الإنجليزي، يوم السبت، مع إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية، بفضل إنقاذ الشوط الأول لآرون رامسدال، يعني أنهم فشلوا في الفوز في ثلاث مباريات متتالية لأول مرة منذ أربع سنوات.

لكن من غير المرجح أن تتم إقالة ساوثغيت قبل كأس العالم، ومع ذلك سيصاب بصداع جديد بسبب عرض شركة ”نتفليكس“ الذي سيثير المشاكل في صفوف رابع مونديال روسيا 2018.