نتيجة الجفاف.. تعرف على 5 محاصيل قد تختفي من الأسواق

من المعروف أن هناك بعض الخضراوات والفواكه التى تنشأ في ظروف مناخية معينة، والتى قد تنضج أو نراها بالأسواق بسبب عدم توافر المناخ المناسب لكي نقوم بزرعها والحصول عليها.

لذلك يتوقع الخبراء القضاء التام على بعض المحاصيل المهمة نتيجة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، في حين قد يصبح بعضها الآخر نادراً ومكلفاً، كالشوكولاته والموز والأرز والقهوة والبطاطس.

لذلك نتوقع أنه من الممكن القضاء على نبات الكاكاو تماماً بحلول عام 2050، كما توقعت دراسة حديثة صادرة عن جامعة أكستر البريطانية، بحسب مجلة “غرين كوين”.

والتى تفيد بأن هناك إمكانية القضاء على الموز بسبب الظروف المناخية المعاكسة بحلول العام نفسه.

وليس هذا فحسب حيث أفاد تقرير لمنظمة الغذاء والزراعة “الفاو” أن موارد المياه ستخف وتشح الأراضي لزراعة الأرز، لا سيما في آسيا، حيث يمكن أن تنخفض قابلية الأرض لزراعة محاصيل الأرز بأكثر من 50 % خلال القرن المقبل.

كما أفاد عدد من الخبراء أن حبوب البن معرضة لخطر الانقراض، كما قد يضطر البشر إلى توديع أطباق البطاطس بسبب تغير المناخ.