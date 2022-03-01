الثلاثاء 28 رجب 1443 ﻫ - 1 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

“ماستركارد” تحظر مؤسسات روسية مالية عن شبكتها

منذ 4 ساعات
آخر تحديث: 1 - مارس - 2022 9:15 صباحًا
ماستركارد
A A A
طباعة المقال

حظرت “ماستركارد” في وقت متأخر من يوم الاثنين عدداً من المؤسسات المالية عن شبكة مدفوعات “ماستركارد” نتيجة لأوامر العقوبات المفروضة على روسيا.

وقالت الشركة في بيان إن “ماستركارد” ستواصل العمل مع الجهات التنظيمية للتطبيق الكامل لتعهدات الامتثال.

تشهد الأسواق المالية حول العالم حالة من الاضطراب والتذبذب في أدائها، وسط تصاعد التوتر الروسي، وارتفاع أسعار السلع خاصة النفط، لكن تظل السوق الروسية التي تحاول تعطيل إظهار انهياراتها، الخاسر الأكبر.

هذا وقفزت أسعار النفط، الاثنين، بعد أن فرض الحلفاء الغربيون مزيدا من العقوبات على روسيا وعزلوا بعض البنوك الروسية عن نظام عالمي للمدفوعات وهو ما قد يتسبب في عرقلة حادة لصادراتها النفطية.

وقال رئيس ريتربوش اند أسوشييتس في جالينا بولاية إيلينوي جيم ريتربوش “شح المعروض في سوق النفط العالمي قد يصبح أكثر حدة في أعقاب العملية الروسة في أوكرانيا الأسبوع الماضي”.

وتواجه روسيا تعطلاً حاداً في صادراتها من كل السلع الأولية، من النفط إلى الحبوب، بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات صارمة على موسكو وفصلت بعض البنوك الروسية عن نظام “سويفت” الدولي للمدفوعات.

يذكر أنه فرضت دول غربية عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا خلال الأيام الماضية بسبب غزوها الأراضي الأوكرانية. وصممت العقوبات بطريقة تعوق الاقتصاد الروسي، وتعاقب الحكومة بسبب قرارها شن الحرب في أوكرانيا.

 

    المصدر :
  • العربية

المزيد من منوعات

نادين نسيب نجيم
بالصورة: نادين نسيب نجيم من بين أقوى 3 نساء عربيات
تجريد بوتين من الحزام الأسود
“السلام أغلى من الانتصار”.. الاتحاد الدولي للتايكوندو يجرّد بوتين من الحزام الأسود
المذيع الروسي مكسيم غالكين
انقسام الوسط الفني الروسي حول الحرب على أوكرانيا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

فادي شربل كارين رزق الله
كارين رزق الله تحسم الجدل بشأن علاقتها بزوجها
خسائر الجيش الروسي في أوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
عائلة جندي روسي أسير في أوكرانيا تصدم الرأي العام بتعليقها!
القوات الأوكرانية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
سلاح هزم الروس.. ما هو الصاروخ الذي تعوّل عليه أوكرانيا في حربها مع روسيا؟