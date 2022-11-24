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نجاح الجراحة التي خضع لها لاعب المنتخب السعودي ياسر الشهراني

منذ ساعة واحدة
ياسر الشهراني

ياسر الشهراني

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم نجاح العملية التي خضع لها المدافع ياسر الشهراني، والذي أجرى جراحة في غدة البنكرياس، اليوم الأربعاء، بعد إصابته خلال الفوز 2-1 على الأرجنتين في كأس العالم لكرة القدم، أمس الثلاثاء.

وسقط “الشهراني” أرضًا بعد تدخل مع الحارس محمد العويس وغادر الملعب على محفة طبية في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وقال الاتحاد السعودي: “ياسر الشهراني خضع لجراحة في غدة البنكرياس في مستشفى الحرس الوطني في الرياض، ولله الحمد تكللت بالنجاح”.

ولم يكشف الاتحاد السعودي في بيانه، عن فترة التعافي اللازمة للاعب قبل العودة للملاعب.

وشهدت مباراة السعودية أمام الأرجنتين تعرض ياسر الشهراني لإصابة قوية، بعد تصادمه بزميله محمد العويس حارس مرمى السعودية في كرة مشتركة بالدقائق الأخيرة من المباراة، اضطر على إثرها للخروج من الملعب والنقل لأقرب مستشفى لفحصه.

وتلتقي السعودية، التي تتصدر المجموعة الثالثة بثلاث نقاط بعد الجولة الأولى من المباريات، مع بولندا، يوم السبت المقبل، قبل أن تختتم مشوارها في دور المجموعات أمام المكسيك، يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ولم تتجاوز السعودية دور المجموعات في كأس العالم منذ صعودها إلى دور الستة عشر في نهائيات 1994 بالولايات المتحدة

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