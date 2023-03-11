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نجاح العملية الجراحية لنيمار

منذ 60 دقيقة
نيمار يخضع لعملية جراحية

نيمار يخضع لعملية جراحية

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قال نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، أن نجمه البرازيلي نيمار خضع لعملية جراحية ناجحة في كاحله الأيمن أمس الجمعة.

وقال النادي المملوك قطريا في بيان، إن المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 31 عاما “خضع لعملية جراحية ناجحة بمستشفى سبيتار في الدوحة”.

وأوضح باريس سان جيرمان أن “اللاعب سيتبع الآن بروتوكول الراحة والعلاج”.

ومن المتوقع أن يغيب نيمار عن الملاعب لمدة تصل إلى أربعة أشهر، ربما حتى نهاية الموسم الجاري.

ومنذ انضمامه لباريس سان جيرمان في العام 2017 قادما من برشلونة في صفقة قياسية قدرت بنحو 222 مليون يورو، تعرض نيمار لإصابات عدة أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة وغاب عن مباريات هامة ومصيرية لفريقه الفرنسي، آخرها غيابه عن مباراة بايرن ميونخ الأربعاء الماضي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والتي خسرها الفريق الباريسي بهدفين دون رد ليودع المسابقة القارية مبكرا.

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