نجاح باهر لحفلتي جوزيف عطية ضمن ليالي رمضان في الأردن

أحيا الفنان جوزيف عطية حفلتين غنائيتين في الأردن ضمن فعاليات ليالي رمضان في White Hall.

فبعدما كان مقررًا أن يحيي عطية حفلة واحدة، صار الجمهور على موعد مع حفلة أخرى بسبب نفاذ البطاقات. فقررت الجهة المنظمة إقامة حفلة ثانية لجوزيف وسط محبيه ومعجبيه من الأردنيين الذين شاركوه الأجواء المميزة في الحفلتين وخصوصًا عندما قدم أغنيته الرومانسية “كون”.

وكعادته أشعل الفنان اللبناني الأجواء وحماس جمهوره الذي ردد معه معظم أغنياته، وتداول الحضور مقاطع من الحفلتين عبر مواقع التواصل تظهر الأجواء المميزة والتي استمرت حتى ساعات الصباح الأولى.