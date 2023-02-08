نجلاء بدر لـ"صوت بيروت إنترنشونال": نجاح " حكاية روليت" لم أتوقعه

كل الأدوار التي تقدمها الممثلة المصرية نجلاء بدر تنال إعجاب الجمهور، لأنها تدرس خطواتها بدقة وآخر أعمالها الدرامية التي عرضت كانت بعنوان ” حكاية روليت” وعنه قالت لـ” صوت بيروت إنترناشونال” وجدت في “حكاية روليت” تركيبة مختلفة ومتكاملة شجعتني على خوض تلك التجربة، خاصة أن العمل يتناول جزءاً من واقع حياة الفنانين الشخصية في الدراما من جانب الصعوبات والتضحيات بحياتهم، عكس المعتاد من ظهور الجانب المشرق فقط في عدد من الأعمال الأخرى.

وأضافت: “تعمدت عدم الظهور بالماكياج، وقدمت الدور من منظور حياة الإنسانة الطبيعية بمشاعرها المختلفة.. وكيفية التعامل مع الأزمات في كل موقف”

وعن تحضيراتها للدور، أشارت بدر إلى أنها استغلت فترة إصابتها بكسر في قدمها، تعرضت لها قبل التصوير، من أجل تحضير الشخصية ورسم إضافات على الدور مع المخرج معتز حسام والفنان نضال الشافعي، في منزلها بسبب صعوبة تنقلها حينها. كما رفضت منتجة العمل تغيير دورها بممثلة أخرى، وانتظرت حتى شُفيت.

وأوضحت أن ردود أفعال الجمهور حول الحكاية فاقت توقعاتها، وأنها لم تتخيل كل هذا النجاح والتفاعل مع العمل، قائلة: “الحمد لله ربنا كريم وعوضني بحكاية روليت، ولم يضيع تعبنا جميعاً.. الكواليس كانت مليئة بروح المودة والحماس والتعاون بين كل صناع العمل من أجل تقديم عمل صادق للمشاهد”.

وحول تعاونها الأول مع الفنان نضال الشافعي، قالت: “التعاون كان أكثر من رائع وليس مجهداً.. اعتبرها مباراة تمثيلية هدفها النجاح لكنها خالية من أي منافسة.. وكان لدينا نفس الطاقة والحماس في تقديم عمل يسعد الجمهور.. اكتشفت أننا متفقون في الفكر الفني وننتمي لمدرسة فنية واحدة تعتمد على الموهبة دون تكلف”.

ولفتت بدر إلى أن المعادلة في اختيارات أدوارها حالياً تغيرت، فلقد أصبحت مسؤولية صعبة بعد نجاحاتها العديدة السابقة، مردفة: “أصبح لدي نضج فني في الاختيار، ولكن لم أتشبع من أخذ أدوار مختلفة، ولا زال لدي مخزون لم يستخدم بعد.. ولا يهمني حجم المشهد إنما شكل الدور.. كما أنني أوافق على أدوار مجاملة لزملائي إذا وجدتها مناسبة”.

وإلى ذلك، كشفت بدر عن جديد أعمالها الفنية المُنتظرة، مشيرة إلى أنها تعيش حالة من النشاط الفني بالسينما، وتشارك في ثلاثة أعمال، هي: (الملحد وليلة العيد وساعة استجابة)، وتنتظر عرضهم قريباً.

كما أشارت بدر إلى مشاركتها في الماراثون الدرامي في رمضان المقبل، وذلك من خلال دورها في مسلسل “سر السلطان” مع المخرج خالد يوسف، فضلاً عن دورها في الجزء الثاني من مسلسل “رمضان كريم”.

وفي سياق آخر، كشفت الفنانة المصرية عن أنها تفكر في اعتزال السوشيال ميديا وغلق صفحاتها، لا سيما في ظل جوانبها السلبية وما تشهده من “جرائم” في إشارة للسب والقذف والانتقادات الجارحة وغيرها من المشاهد التي تتناقلها منصات التواصل.

واستطردت: “السوشيال ميديا أصبحت ضوضاء في حياتنا.. هناك كمية حوادث بسبب السوشيال ميديا جعلتنا نخاف من المجتمع وبعضنا البعض”. لكنها أكدت في الوقت نفسه أنها تهتم بمتابعة الانتقادات التي تصلها من الجانب الفني وليست الانتقادات لمجرد نقد الشخص، “ودائماً الفنان ليس لديه حق الرد”.