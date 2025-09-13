السبت 21 ربيع الأول 1447 ﻫ - 13 سبتمبر 2025 |
نجلاء بدر: محمد منير تركني قبل زواجنا بـ6 أيام

منذ ساعة واحدة
نجلاء بدر

كشفت الفنانة المصرية نجلاء بدر كواليس خطوبتها للمطرب محمد منير وانفصالهما قبل ستة أيام من زواجهما، والتي وصفتها بأنها واحدة من أصعب المحطات في حياتها الشخصية.

وقالت نجلاء بدر في ندوة صحافية: “تجربتي مع محمد منير كانت قاسية وصدمتني حين تركني قبل “كتب الكتاب” بستة أيام فقط، وكانت صدمة قوية جداً بالنسبة لي، واستغرقتُ وقتاً طويلاً حتى أتعافى منها”.

كما أضافت: “محمد منير نجم كبير وأكن له كل الحب والامتنان، ولكنني لا أعلم سر انفصاله عني حتى الآن، ووالدي التمس له الأعذار وقال لي إنه مُحق بسبب فارق السن بيننا، وهو 20 عاماً”.

ولفتت الفنانة المصرية إلى أن والدها كان السند الحقيقي لها في تلك الفترة، وهو الوحيد الذي وقف بجانبها ودعمها حتى تمكنت من تجاوز المحنة، وأكدت في الوقت نفسه ثقتها الكاملة في قضاء الله وقدره، قائلة: “يمكن كان ده خير ليا، وأنا مؤمنة إن ربنا بيختار الأحسن دايماً”.

يذكر أن نجلاء بدر كانت قد تحدثت عن هذه القصة لأول مرة عام 2016 في لقاء مع الإعلامي عمرو الليثي، وكشفت حينها أن محمد منير غنى لها خصيصا أغنية “لما النسيم”.

بالمقابل، عرف عن محمد منير حرصه الشديد على إبقاء حياته الشخصية بعيداً عن الأضواء.

ورغم ما أُثير حول علاقاته المتعددة، فإن “الكينغ” لم يتزوج سوى مرة واحدة فقط، من فتاة تُدعى داليا يوسف، في أبريل 2014، حيث أُقيم حفل الزفاف في أجواء عائلية بسيطة، دون حضور أي من أصدقاء العروسين سواء من داخل الوسط الفني أو خارجه.

لكن زواجهما لم يدم طويلًا، حيث انفصل الثنائي بعد شهرين فقط من الزواج.

