نجل أنغام يكشف عن آخر تطورات حالتها الصحية

كشف عمر، نجل الفنانة أنغام عن آخر تطورات حالتها الصحية، قائلًا: “حالتها مستقرة ولكن لم تتعاف بشكل كامل لكن هناك تقدم وتحسن وحركتها لازالت خفيفة جدًا”.

وأكد نجل الفنانة أنغام خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “كلمة أخيرة”، أنها لازالت لا تتناول الطعام وتعتمد على التغذية عبر المحاليل وخلال ساعات سيتم تقييم الحالة وإذا كانت الحالة متحسنة فسوف تبدأ تناول جرعات من الطعام والمياه بداية من الغد.

أوضح عمر أن والدته كانت أجرت جراحة شعرت بألم اثناء التصوير وشعرت بآلام إضطرتها للعودة للمستشفى مجددًا رغم أنها أصرت على استكمال التصوير، لافتًا إلى أن والدته صبورة وتتحمل الألم بطبعها حتى أخر لحظة.

أشار إلى تطورات حالتها النفسية قائلًا: “أكيد زعلانة لتعطل حفلاتها وتصويرها لكن صحتها أهم”.

كما وجه رسالة، قائلًا: “أي حد عاوز يطمن على أمي يكون ذلك من خلال الأطباء المعالجين أو من خلالي وهذا هو طلبها اليوم”.