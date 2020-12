نجل مايكل شوماخر يقترب من لقب “فورمولا 2”

يقترب ميك شوماخر ابن أسطورة “الفورمولا وان” مايكل شوماخر من تحقيق اللقب في “الفورملا 2” في البحرين، للسيارات.

ويبتعد ميك بفارق 14 نقطة عن منافسه كالوم إيليوت بعد السباق قبل الأخير اليوم السبت في البحرين مع وجود 17 نقطة متاحة في الجولة الأخيرة.

وسيشارك نجل مايكل شوماخر بطل العالم سبع مرات في “فورمولا 1″في الموسم المقبل مع فريق هاس الذي يستخدم محركات فيراري.

واحتل ميك شوماخر المركز السابع في سباق السبت بينما جاء إيليوت سادسا. وفقا لـ “رويترز”.

وحصل شوماخر، الذي انطلق من المركز 18 متأخرا بتسعة مراكز عن زميله في أكاديمية فيراري، على نقطتين إضافيتين بعد تحقيق أسرع لفة ليحافظ على تفوقه بفارق 14 نقطة دون تغيير.

ويتنافس شوماخر وإيليوت على اللقب في السباق الأخير غدا الأحد على حلبة الصخير.

وفاز يوكي تسونودا سائق رد بول والذي ترعاه شركة هوندا بسباق اليوم أمام الصيني جوانيو تشو ونيكيتا مازبين زميل شوماخر في هاس في الموسم المقبل.

وتقدم تسونودا، الذي من المرجح أن يشارك في الموسم المقبل في “فورمولا 1” مع ألفا تاوري المملوك لرد بول، إلى المركز الثالث في ترتيب بطولة “فورمولا 2”.

وضمن بريما الذي يضم شوماخر حصد لقب الفرق للمرة الأولى في “فورمولا 2”.

WOW 😍 A super Schumacher move! @SchumacherMick explored all parts of the new middle sector to get his move done! #SakhirGP 🇧🇭 #F2 pic.twitter.com/2grh18tEiq

A disappointing day with P1️⃣8️⃣. We can now only look ahead and do a better job tomorrow. @prema_team @FIA_F2 @insideFDA #essereFerrari #F2 #SakhirGP 🇧🇭 pic.twitter.com/YZtFHG0Oko

— Mick Schumacher (@SchumacherMick) December 4, 2020