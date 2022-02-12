نجمات المصارعة الحرة… في شوارع الرياض

أحتفلت نجمات, مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية “دبليو دبليو إي” “WWE” بعد عرض صور المصارعات على اللوحات الإعلانية الضخمة بشوارع المملكة العربية السعودية بحيث عبرت الشركة عن فرحتها, يُشار الى أن المملكة ستستضيف بطولة “غرفة الاستبعاد” (Elimination Chamber).

بحيث تقوم منافسات البطولة في “جدة دوم” يوم 19 فبراير الحالي، وتنظمه مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وقالت المصارعة المحترفة بيكي لينش في تغريدة على تويتر: “ظهرت النساء لأول مرة على لوحة إعلانات دبليو دبليو إي في الرياض … يا له من شرف!”.

من جهتها، كتبت المصارعة المحترفة، إيمي دوماس، على تويتر وهي تنشر صور من الإعلانات الضخمة الموجودة في شوارع السعودية، إن مباراتها مع النجمة لينش، ستكون مميزة، خاصة للفتيات”.

ويأتي استقطاب الفعاليات الترفيهية والرياضية في السعودية ضمن رؤية ولي العهد الشاب، الأمير محمد بن سلمان، لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط وجذب السياحة الخارجية ومحاولة تغيير نمط الصورة الدينية عن المملكة الخليجية الثرية.

وفي 2019 نظمت في السعودية أول مباراة مصارعة نسائية استعراضية شاركت فيها النجمتان ناتاليا ولايسي إيفانز.