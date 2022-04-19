بالفيديو والصورة: نجمة ستار اكاديمي تعلن اعتزالها.. تعرف عليها

لا يزال برنامج ستار اكاديمي محفوراً في ذاكرتنا الى يومنا هذا، ومع مرور الزمن حصد هذا البرنامج النسبة الاكبر من المشاهدات بسبب الحياة اليومية التي يعيشها المشاهد مع طلاب الاكاديمية، بحيث تبقى اول ثلاثة مواسم هي الاكثر شعبية بسبب فكرته العصرية بالمساكنة والحياة المشتركة المليئة بالتطورات اليومية.

في الايام القليلة الماضية تصدرت زيزي عادل وهي احد مشتركين البرنامج، تريند موقع البحث “غوغل” وذلك عقب إعلان اعتزالها للغناء، حيث نشرت زيزي مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”.

وقالت زيزي في الفيديو: “أنا طالعة أقول خبر مهم جدا، ويمكن يكون أهم خبر أخدته في حياتي، هو قرار الاعتزال، قررت أسيب المهنة اللي أنا بشتغلها”.

يذكر أن زيزي عادل من مواليد 26 أكتوبر 1987، بدأت حياتها المهنية عقب تخرجها من معهد الموسيقى العربية، تعلمت على آلتي البيانو والقانون خلال دراستها بمعهد الموسيقى العربية.

كما كانت بدايتها الفنية مع برنامج المسابقات “ستار أكاديمي 2” عام 2004، وانضمت إلى شركة “روتانا” وأصدرت أول ألبوماتها بعنوان “واحدة طيبة” عام 2007، كما أصدرت ألبومها الثاني “وعد عليا” عام 2009.

ولدت في الكويت لديها ثلاث أخوات: “غادة” و”ندى” و”غدير”. خريجة معهد الموسيقى العربية. بدأت بالغناء في كورال المدرسة وحصلت على أفضل صوت للمدراس. غنت زيزى في عيد الأم وهي في العاشرة من عمرها أغنية زي الربيع. كتبت الكاتبه نعمة البار عن زيزى وقالت انه سيكون لها مستقبل ناجح. لحنت أغنية في لحظة صراحة وهي في سن الخامسة عشرة وحصلت بالاغنية على ثلاثة جوائز في مهرجان البحر المتوسط وكمان دخلت مسابقة ستديو الفن وحصلت علي المركز السادس

مشوارها الفني

شاركت عام 2004 في برنامج المواهب الشهير ستار أكاديمي 2 على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال ال بي سي بإدراة رولا سعد.

كانت من ضمن الذين تأهلوا للنهائيات مع المتسابق السعودي هشام عبد الرحمن والتونسية أماني السويسي وحلت في المركز الثالث. انضمت إلى شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أصدرت ألبومها الأول “واحدة طيبة” عن شركة روتانا. أصدرت أغنية منفردة عام 2008 لاغنية “تعودت عليك” من كلماتها والحانها لكنها فسخت العقد بعد ألبومها الثاني بسب.

غابت عن الساحة الغنائية لمدة سبعة سنوات بسبب مرض والدها ورحيله، وفي عام 2014 عادت إلى الساحة الغنائية بأغنية منفردة حملت عنوان “شايلاهالك” وصورتها مع المخرج الأردني “يعقوب لامبز”ز بعد توقيعها عقدا مع شركة عالم الفن محسن جابر وقنوات مزيكا،أطلقت زيزي ألبوم أنا أنثى عام 2015 الذي شهد عودتها للساحة الغنائية