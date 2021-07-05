السبت 1 محرم 1444 ﻫ - 30 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نجمة مصرية تعود عن قرار الاعتزال!

5 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 5 - يوليو - 2021 11:31 صباحًا

وفاة فنان مصري

A A A
طباعة المقال

بعد قرار الاعتزال الذي اتخذته بعد رحيل زوجها، الفنان حسن مصطفى، أعلنت الفنانة المصرية، ميمي جمال، رغبتها في العودة للتمثيل من خلال دور مؤثر يناسبها.

وقالت ميمي جمال، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج “مساء dmc”، إنها تلقت عرضا رسميا للعودة للتمثيل، ووافقت على مبدأ العودة مرة أخرى بسبب شعورها بالوحدة بعد عودة كل أبنائها إلى منازلهم”.

وأضافت أن “العرض الذي تلقته للعودة للفن مرة أخرى، عبارة عن مسلسل، ولكنها اعترضت على الدور”، قائلة: “ماكنش عندي مانع ولكن الدور بالنسبة لي مش هو اللي أرجع بيه بعد سنوات، أنا بالنسبة ليا مستنية فرصة أحسن من دي شوية”.

ميمي جمال

وكانت ميمي جمال أعلنت، في يناير/ كانون الثاني الماضي، اعتزالها الفن نهائيا وتراجعها عن قرارها السابق، مشيرة إلى أنها “ومنذ وفاة زوجها الفنان حسن مصطفى دخلت في نوبة حزن وشعرت بحالة نفسية سيئة، وبعدها ظلت نحو سنة ونصف في تلك الحالة”.

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من منوعات

ولادة خامس نمر بنغالي مهدد بالانقراض في حديقة حيوان في كوبا
في كوبا.. ولادة خامس نمر بنغالي مهدد بالانقراض
لاعبو بروسيا دورتموند
دورتموند يستهل الموسم بثلاثية نظيفة على ميونيخ 1860 بكأس ألمانيا
كريستيانو رونالدو
رونالدو يكشف موعد عودته للعب مع مانشستر

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

القمح
سوريا تسرق قمحنا... ومن أين يأتي القمح الى افران شمسين؟
ياسين فواز المعروف بـ "كينغ رولودكس"
النيابة العامة في بيروت تدعي على كينغ رولودكس!
فرنسا قدمت 50 باصاً هبة إلى لبنان
ماذا حلّ بـ"الباصات الفرنسية"؟