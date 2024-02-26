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نجم الدراما والمسرح في لبنان.. وفاة الفنان فادي إبراهيم بعد معاناة مع المرض

منذ ساعة واحدة
الفنان فادي إبراهيم

الفنان فادي إبراهيم

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توفي الفنان والممثل اللبناني فادي إبراهيم صباح (الإثنين 26-2-2024) عن عمر يناهز الـ 67 بعد معاناة شديدة مع المرض.

وكان إبراهيم قد عانى في الفترة الأخيرة من مضاعفات كبيرة ناجمة عن إصابته بمرض السكريّ.

فادي إبراهيم كان أحد نجوم الدراما والمسرح اللبناني على مدار عشرات السنوات، وقدم الكثير من المسرحيات والمسلسلات لجمهوره اللبناني والعربي.

وفور إعلان وفاته، سارع أصدقائه من الممثلين والممثلات إلى التعبير عن حزنهم لفقدانه.

قال المنتج صادق الصباح: “محزن رحيل الممثل اللبناني فادي إبراهيم في عزّ عطاءه وهو صاحب موهبة استثنائية وأداء فريد قدم من خلاله عشرات الأعمال التي تركت أثراً في الدراما اللبنانية.

كل السلام لروحه والعزاء لعائلته الصغيرة والكبيرة”.

وكتبت الممثلة كارمن لبس عبر “إكس”: “ما قادرة اكتب وعبّر، صعبة كتير”.

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