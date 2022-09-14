الأربعاء 18 صفر 1444 ﻫ - 14 سبتمبر 2022 |
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نجم بايرن ميونخ يتعرّض لإصابة تبعده لعدة أسابيع

منذ ساعتين
بايرن ميونخ

بايرن ميونخ

موقع kooora
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أعلن فريق بايرن ميونخ غياب مدافعه الفرنسي “لوكاس هيرنانديز” عن صفوف الفريق لعدة أسابيع، بداعي الإصابة.

وتعرّض لوكاس للإصابة خلال مباراة فريقه أمام برشلونة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأعلن بايرن في بيان رسمي، تعرض لاعبه الفرنسي لتمزق عضلي خلال مواجهة برشلونة، التي حسمها البافاري بهدفين دون رد، وسجل هيرنانديز خلالها الهدف الأول.

كما أوضح بيان بايرن ميونخ، أنّ الفرنسي لوكاس هيرنانديز سيغيب لعدة أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها.

في السياق نفسه، أشار بايرن ميونخ إلى أن الثنائي بنجامين بافارد ودايوت أوباميكانو سيعودان قريبا.

وأكد بيان بايرن ميونخ، أن الثنائي الدفاعي بحالة جيدة سيعود إلى التدريبات في الأيام القليلة المقبلة.

يُشار إلى أن الفريق البافاري يتصدر المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة (6 نقاط)، بينما يأتي خلفه برشلونة وإنتر بثلاث نقاط، ثم فيكتوريا بلزن التشيكي في قاع الترتيب من دون نقاط.

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