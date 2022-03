“نجم رياضي” يتوعد بحمل السلاح ضد الغزو الروسي على أوكرانيا

انضم النجم الكروي لنادي توتنهام الإنكليزي، ومدرب نادي العين الإماراتي، الأوكراني سيرغي ريبروف، إلى الراغبين بالعودة لبلادهم وحمل السلاح والدفاع عنها في وجه الغزو الروسي على أوكرانيا.

وقال نجم توتنهام السابق إنه “سيخرج إلى الشوارع” و “في يده مسدس” لـ “تقرير مصير أوكرانيا” رفقة شعبه.

وفي حديثه إلى صحيفة “إندبندنت آي إي” حول الغزو المستمر لأوكرانيا، قال ريبروف: “لقد تحدثت إلى وسائل الإعلام من بولندا واليونان وجمهورية التشيك وفي أيرلندا، أريد أن يعرف العالم ما يجري”.

ثم تابع “لا يمكنني الحديث عن كرة القدم، نحن لا نفكر حتى في الكرة الآن، نحن نفكر في حماية بلدنا، أنا فخور جدًا بالشعب والجنود الذين يحاولون إنقاذ بلدنا، نحن في الجانب الصحيح (المحق)، لكن علينا أن نكافح من أجل حريتنا”.

وأكد قائلا: “لدي وظيفة هنا ولكن بمجرد انتهاء الموسم، سأعود إلى بلادي لأكون مع شعبي.. سأذهب في أسرع وقت ممكن”.

وعندما سئل عما إذا كان سيتسلح ، أجاب قائلا: “بالطبع سأحمل مسدسًا في يداي”.

يصر بطل العالم السابق للوزن الثقيل في الملاكمة، الأوكراني فلاديمير كليتشكو على أنه يخوض “أكبر معركة في حياته” من خلال مشاركته في الدفاع عن بلاده ضد الغزو الروسي.

وتشارك أسماء رياضية لامعة من أوكرانيا، في الدفاع عن بلادها ضد الغزو الروسي، بينهم فلاديمير كليتشكو، الذي يحمل أطول لقب تراكمي للوزن الثقيل على الإطلاق في الملاكمة.

ويصر كليتشكو كذلك على أن الرياضة يمكن أن تلعب دورًا “حاسمًا” في الحرب.

وقال في تصريحات صحيفة: “يقول الناس أن هذه أكبر نزال خضته في حياتي، وأنا أوافقهم الرأي.. إنه لأمر محزن أن ندرك مدى رعب الحرب”.

وأضاف أن هناك “حركة وطنية ضخمة” للدفاع عن البلاد وأن الأوكرانيين من جميع الخلفيات مستعدون لحمل السلاح.

سيرغي ريفروف من جانبه قال: “سننجو، سوف نفوز، لا أرى أي حل وسط لأنه لا يوجد حل وسط مع بوتين، فهو يريد فقط الذهاب إلى كييف وإظهار أنه احتل بلدنا.

ثم تابع “ليس لديه مصلحة في التوصل إلى حل وسط، سنقاتل من أجل شعبنا وسنبقى حتى النهاية.. نحن الآن نقاتل من أجل بلدنا، نريد أن نقرر مصيرنا، لا أن نجعل أشخاصًا آخرين يديرون بلادنا أو يخبرونا بما يجب القيام به في المستقبل”.

