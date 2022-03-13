الأثنين 21 ذو القعدة 1443 ﻫ - 20 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نجم ريال مدريد مهدّد بالغياب عن "الكلاسيكو"

13 - مارس - 2022

ريال مدريد

A A A
طباعة المقال

يواجه المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي، مشكلة كبيرة خلال مواجهة ريال مايوركا، غدًا الإثنين، ضمن الجولة 28 لليجا.

وتعتبر المباراة هي الأخيرة، قبل لقاء الكلاسيكو المرتقب أمام برشلونة، يوم 20 آذار الجاري، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة 29.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن البرازيلي إيدر ميليتاو، مدافع ريال مدريد، يواجه خطر الإيقاف عن لقاء الكلاسيكو أمام برشلونة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ميليتاو سيدخل مباراة مايوركا وفي رصيده 4 بطاقات صفراء، وفي حالة حصوله على بطاقة جديدة، سيغيب عن لقاء برشلونة.

ويعد ميليتاو من العناصر التي لا غنى عنها في ريال مدريد هذا الموسم، تحت قيادة أنشيلوتي، حيث يقدم مستويات مميزة رفقة النمساوي ديفيد ألابا.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا، برصيد 63 نقطة، بفارق 8 نقاط عن إشبيلية الوصيف.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من منوعات

ماكس فرستابن سائق رد بول
فرستابن يصمد أمام هجوم ساينز ويفوز بسباق جائزة كندا الكبرى
كيليان مبابي
مبابي يتهم نويل لو غرايت بتجاهل ما تعرض له من إساءة عنصرية
بريتني سبيرز
في شهر العسل.. بريتني سبيرز تواجه دعوى قضائية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

معامل الكهرباء
دعما للبرنامج السياحي... التيار الكهربائي سيُؤمن 22 ساعة في هذه المناطق
درجة الحرارة في سلطنة عمان بلغت 49 درجة مئوية وهي الأعلى في العالم
أعلى درجة حرارة.. مدينة عربية تسجل رقم قياسي على مستوى العالم!
هواتف آيفون تتعرض للاختراق
هل امتلكت أحد هواتف ايفون هذه؟ قد تحصل على تعويض من أبل!