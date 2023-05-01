نجم سابق في كرة القدم الأمريكية يستثمر في نادي بيرنلي

أعلن جيه.جيه وات النجم السابق في كرة القدم الأمريكية وزوجته كيليا وات لاعبة المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات السابقة الاثنين عن الاستثمار في نادي بيرنلي الإنجليزي. وصعد بيرنلي مباشرة للدوري الإنجليزي الممتاز في أبريل\نيسان بعد موسم واحد فقط في الدرجة الأدنى وذلك بعدما احتل المركز الأول في الدرجة الثانية.

وقال الزوجان إنهما يتطلعان لتعزيز الوجود الدولي لبيرنلي وكذلك المساهمة في خدمة المجتمع.

وأضاف الثنائي في بيان “عندما تستثمر في ناد موجود منذ 1882، يجب أن تحترم تاريخه وتقاليده.

“نعرف أننا لا نستثمر فقط في الفريق والمدرب، بل نستثمر في المدينة وأهلها”.

وقال رئيس مجلس الإدارة آلان بيس إن الزوجين سيعززان النجاح الرياضي للنادي وسيساعدان في جذب الجمهور الدولي.

وأضاف “نجري محادثات منذ فترة طويلة وعلى مدار الموسم الحالي تأثرنا كثيرا بشغفهما واهتمامهما بكل صغيرة وكبيرة في النادي وجمهوره”.

ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية للاستثمار.

وأعلن وات، الذي جرى اختياره ثلاث مرات أفضل مدافع في دوري كرة القدم الأمريكية، اعتزاله في ديسمبر كانون الأول. ويعتبر على نطاق واسع من بين أعظم المدافعين على الإطلاق.

ولعبت كيليا وات سابقا مع فريق شيكاجو رد ستارز في الدوري الأمريكي لكرة القدم للسيدات.