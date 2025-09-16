الثلاثاء 24 ربيع الأول 1447 ﻫ - 16 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نجم سينمائي ومخرج وناشط.. وفاة روبرت ريدفورد عن عمر ناهز 89 عاماً

منذ 39 دقيقة
وفاة روبرت ريدفورد

وفاة روبرت ريدفورد

A A A
طباعة المقال

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن وكيل أعمال الممثل والمخرج والمنتج روبرت ريدفورد أنه توفي عن عمر ناهز 89 عاما.

وكان ريدفورد من صناع السينما في هوليوود وفي الوقت نفسه داعما قويا للأفلام المستقلة من خلال معهد صندانس.

وريدفورد أحد أكثر نجوم السينما شهرة وحبا في العالم، وكان ينظر إليه في يوم من الأيام على أنه “مجرد أشقر آخر من كاليفورنيا” جعله سحره ووسامته الشديدة أحد أبرز نجوم هذه الصناعة على مدار نصف قرن.

وأسر ريدفورد القلوب سريعا في أدوار رومانسية مثل فيلم (أوت أوف أفريكا) “خارج أفريقيا”، وأصبح سياسيا في فيلم (ذا كانديديت) “المرشح” و(أول ذا بريزيدنتس مين) “كل رجال الرئيس”، وكسر صورته كفتى مثالي في أدوار مثل بطل الروديو السابق مدمن الكحول في فيلم (ذا إليكتريك هورسمان) “الفارس الكهربائي” والمليونير متوسط العمر الذي يعرض شراء الجنس في فيلم (إنديسنت بروبوزال) “اقتراح غير لائق”.

وقد استخدم الملايين التي جناها في إطلاق معهد ومهرجان صندانس في السبعينيات، مروجا لصناعة الأفلام المستقلة قبل أن تصبح الأفلام الصغيرة والغريبة موضة بوقت طويل.

لم يفز أبدا بجائزة أوسكار أفضل ممثل، لكن أول عمل له كمخرج، وذلك للدراما العائلية (أورديناري بيبول) “أناس عاديون” عام 1980، فاز بالجائزة لأفضل فيلم وأفضل مخرج.

وفاز في عام 2001 بجائزة الأوسكار عن مجمل أعماله.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

مبادرة "أصوات عربية"
مبادرة مصرية تتوسع لنقل "أصوات عربية" أدبية إلى سوق النشر العالمية
فريق مسلسل ”ذا بيت“ الحائز على جائزة أفضل مسلسل درامي يلتقط صورة جماعية في حفل Governors Ball خلال حفل توزيع جوائز Primetime Emmy Awards في نسخته الـ77 في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 14 سبتمبر 2025. رويترز
"الاستديو" يفوز بإيمي لأفضل مسلسل كوميدي و"ذا بيت" يتفوق على "سيفيرانس"
سيث روغن في حفل توزيع جوائز Primetime Emmy Awards في نسخته الـ77 في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 14 سبتمبر 2025. رويترز
سيث روغن وجين سمارت أوائل الفائزين بجوائز إيمي

الأكثر قراءة

غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
تصعيد محتمل على جبهة لبنان.. مؤشرات مقلقة في الأفق!
الرئيس جوزاف عون
خطاب الرئيس خرج عن التقليد
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة
قوى الأمن تلقي القبض على مطلوبين على حاجز ضهر البيدر