نجم سينمائي ومخرج وناشط.. وفاة روبرت ريدفورد عن عمر ناهز 89 عاماً

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن وكيل أعمال الممثل والمخرج والمنتج روبرت ريدفورد أنه توفي عن عمر ناهز 89 عاما.

وكان ريدفورد من صناع السينما في هوليوود وفي الوقت نفسه داعما قويا للأفلام المستقلة من خلال معهد صندانس.

وريدفورد أحد أكثر نجوم السينما شهرة وحبا في العالم، وكان ينظر إليه في يوم من الأيام على أنه “مجرد أشقر آخر من كاليفورنيا” جعله سحره ووسامته الشديدة أحد أبرز نجوم هذه الصناعة على مدار نصف قرن.

وأسر ريدفورد القلوب سريعا في أدوار رومانسية مثل فيلم (أوت أوف أفريكا) “خارج أفريقيا”، وأصبح سياسيا في فيلم (ذا كانديديت) “المرشح” و(أول ذا بريزيدنتس مين) “كل رجال الرئيس”، وكسر صورته كفتى مثالي في أدوار مثل بطل الروديو السابق مدمن الكحول في فيلم (ذا إليكتريك هورسمان) “الفارس الكهربائي” والمليونير متوسط العمر الذي يعرض شراء الجنس في فيلم (إنديسنت بروبوزال) “اقتراح غير لائق”.

وقد استخدم الملايين التي جناها في إطلاق معهد ومهرجان صندانس في السبعينيات، مروجا لصناعة الأفلام المستقلة قبل أن تصبح الأفلام الصغيرة والغريبة موضة بوقت طويل.

لم يفز أبدا بجائزة أوسكار أفضل ممثل، لكن أول عمل له كمخرج، وذلك للدراما العائلية (أورديناري بيبول) “أناس عاديون” عام 1980، فاز بالجائزة لأفضل فيلم وأفضل مخرج.

وفاز في عام 2001 بجائزة الأوسكار عن مجمل أعماله.