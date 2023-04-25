نجم "فريندز" يشطب كيانو ريفز من كتابه

بعد 6 أشهر من اعتذار ماثيو بيري علناً لكيانو ريفز عن الحديث عنه بقلة احترام في كتابه Friends” Lovers and the Big Terrible Thing” قال نجم المسلسل إن النسخ المقبلة لن تذكر نجم “جون ويك” كيانو ريفز.

وقال بيري في مهرجان لوس أنجلوس تايمز للكتب في 22 نيسان: “قلت شيئاً غبياً. كان شيئاً خبيثاً. سحبت اسمه لأني أعيش في نفس الشارع. أي نسخ في المستقبل من الكتاب لن تحمل اسمه”.

وظهر في مقتطفات من الكتاب الذي صدر عام 2022 اسم ريفز عند حديث بيري عن عدد من الوفيات، بما فيها وفاة ريفر فينيكس، بسبب جرعة زائدة من المخدرات في 1993، وكريس فارلي في 1997، وفق موقع “أي تي أونلاين”.

وورد في جزء من مذكراته الأصلية “كان ريفز رجلاً جميلاً من الداخل والخارج، لقد اتضح أنه جميل جداً لهذا العالم. يبدو دائماً أن الموهوبين حقاً هم الذين ينتهون. لماذا يموت المفكرون الأصليون مثل ريفر فينيكس، وهيث ليدجر، لكن كيانو ريفز لا يزال يسير بيننا؟”.

وبعد نشر المقتطفات، قال ماثيو لـ “بيبول” في 26 تشرين الثاني: “أنا في الواقع من أشد المعجبين بكيانو. اخترت اسماً عشوائياً، كان هذا خطأي. أعتذر. كان يجب أن أستخدم اسمي بدل ذلك”.

وخلال حدث Los Angeles Times Festival of Books، قال ماثيو إنه لم يعتذر بعد لكيانو شخصياً. وأضاف: “إذا صادفت الرجل، سأعتذر. لقد كان مجرد قول غبي”.