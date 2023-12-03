الأحد 19 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 3 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نجم لبناني معروف يتعرض لـ "حادث مروع"!

منذ ساعة واحدة
نادر الأتات

نادر الأتات

هنادي عيسى
A A A
طباعة المقال

تعرض النجم اللبناني نادر الأتات لحادث مروع ليلة أمس السبت على أوتوستراد جونية، أمام كازينو لبنان تحديداً، إذ احترقت سيارته بالكامل.

وفي التفاصيل حصل “ماس” كهربائي في السيارة ما أدى إلى احتراقها، وسقطت سيارة نادر الأتات في قناة مياه على جانب الطريق، وهرع عناصر الدفاع المدني لإطفاء الحريق.

وفي أوّل تعليق له على الحادث، نشر نادر الأتات مقطع فيديو للسيارة وهي تحترق وعلق على صفحاته في مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً: “قدر الله وما شاء فعل.. أنا بخير بفضل الله ورضا أهلي ودعوات إمي وبيّي.. بشكر كل حدا سأل واطمن.. الله يسلم الجميع وما تشوفوا شر يا رب”.

    المزيد من منوعات

    طبيب مع مجسم للأسنان
    "عامل نظافة" ينتحل صفة طبيب أسنان.. والمريض دفع الثمن من أسنانه
    حسين الجسمي
    باليوم الوطني الإماراتي الـ52.. "جبل الأغنية العربية" يبدع!
    كارول سماحة
    كارول سماحة تغني الميلاد لدعم الطلاب في لبنان: "قرب العيد"

    الأكثر قراءة

    حزب الله
    تقرير إسرائيلي يكشف "خطة" حزب الله!
    عناصر من كتائب القسام
    "وحدة الظل" تقلق الجيش الإسرائيلي!
    كتائب القسام
    غزة تحت النار
    بـ "العبوات الناسفة".. القسام تستهدف قوة قوامها 60 جنديا إسرائيليا