نجم لبناني معروف يتعرض لـ "حادث مروع"!

تعرض النجم اللبناني نادر الأتات لحادث مروع ليلة أمس السبت على أوتوستراد جونية، أمام كازينو لبنان تحديداً، إذ احترقت سيارته بالكامل.

وفي التفاصيل حصل “ماس” كهربائي في السيارة ما أدى إلى احتراقها، وسقطت سيارة نادر الأتات في قناة مياه على جانب الطريق، وهرع عناصر الدفاع المدني لإطفاء الحريق.

وفي أوّل تعليق له على الحادث، نشر نادر الأتات مقطع فيديو للسيارة وهي تحترق وعلق على صفحاته في مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً: “قدر الله وما شاء فعل.. أنا بخير بفضل الله ورضا أهلي ودعوات إمي وبيّي.. بشكر كل حدا سأل واطمن.. الله يسلم الجميع وما تشوفوا شر يا رب”.