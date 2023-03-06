نجم مانشستر يونايتد يكشف سبب الهزيمة المذلة أمام ليفريول

قال لوك شو مدافع مانشستر يونايتد إن مستوى فريقه تراجع بشدة منذ إحراز لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، وذلك بعد خسارة قياسية 7-صفر أمام الغريم ليفربول في الدوري الممتاز.

وتعرض يونايتد أمس الأحد لأسوأ خسارة على مدار 92 عاما.

وسافر يونايتد إلى ليفربول بسجل رائع حيث لم يخسر قبلها في 11 مباراة متتالية، لكنه تعرض لأكبر هزيمة في تاريخ النادي منذ السقوط بنتيجة 7-صفر أمام ولفرهامبتون واندرارز في 1931.

وتأتي الهزيمة بعد أسبوع واحد من فوز يونايتد بلقبه الأول منذ 2017، حيث أحرز لقب كأس الرابطة بعد التفوق على نيوكاسل يونايتد في المباراة النهائية.

وقال شو الظهير الأيسر لمحطة النادي التلفزيونية “هذا أمر غير مقبول على الإطلاق. تراجع مستوانا بوضوح منذ فوزنا بالكأس، وفي المباريات الأخيرة لم نكن في مستوانا المعهود”.

واستقبل يونايتد أمام ليفربول ستة أهداف خلال الشوط الثاني، ونجح خلال المباراة كودي جاكبو وداروين نونيز ومحمد صلاح في تسجيل هدفين لكل منهم، فيما أكمل البديل روبرتو فيرمينو السباعية.

وأضاف شو “نحتاج إلى العودة إلى الأمور التي كنا نفعلها بشكل إيجابي قبل ذلك وننفذها لأن ما حدث يؤلم كثيرا، وغير مقبول تماما ما حدث من فريقنا خلال الشوط الثاني”.

وتابع لاعب المنتخب الإنجليزي “لم نظهر أي شخصية أو نتحلى بالعقلية السليمة”.