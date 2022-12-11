نجم منتخب المغرب يدخل تاريخ كأس العالم

قدم لاعبو المنتخب المغربي مستويات كبيرة، مكنتهم من التأهل التاريخي لنصف نهائي كأس العالم.

ويعد سفيان أمرابط لاعب خط وسط منتخب المغرب من أبرز النجوم على صعيد نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

أمرابط لعب دورا محوريا في الإنجاز التاريخي لمنتخب المغرب، بصعوده إلى نصف نهائي المونديال، للمرة الأولى في تاريخ العرب والأفارقة.

ورغم أن أمرابط، وقبل انطلاق مرحلة ثمن النهائي، يعاني من إصابة، لكنه يتحامل على نفسه بالمسكنات، وخاض بصورة كاملة مواجهتي إسبانيا ثم البرتغال في ربع النهائي.

ورغم قوة منافسي المغرب في المونديال منذ دور المجموعات على غرار كرواتيا، بلجيكا، ثم إسبانيا والبرتغال بالمراحل الإقصائية، لكن أمرابط سطر تاريخا جديدا باسمه في كأس العالم.

وبحسب موقع “أوبتا” الشهير للإحصائيات، فإن أمرابط قام بـ41 تدخلا ناجحا على الخصم، ما مكنه من استعادة الكرة بطريقة صحيحة، وهو أمر لم يقم به أي لاعب آخر في مونديال قطر.

فضلا عن ذلك، فإن أمرابط بات أول لاعب عربي وأفريقي يصل لهذا العدد من التدخلات على الخصوم التي ينتج عنها استعادة الكرة بطريقة صحيحة.

يذكر أن أمرابط بات مطلوبا في أكبر الأندية الأوروبية، ما جعل ناديه فيورنتينا يتأهب لطلب مبالغ مالية ضخمة نظير بيعه، علما أن ليفربول تحديدا أبدى رغبة في استقدام الدولي المغربي صاحب الـ26 عاما.