نجم من “العيار الثقيل” يهدّد وصول صلاح الى برشلونة

كشف تقرير صحفي اليوم الأربعاء عن اهتمام نادي برشلونة بنجم من العيار الثقيل لدعم الهجوم في الموسم المقبل.

ويسعى برشلونة للخلاص من فترة الكساد الفني والاقتصادي التي عانى منها أخيرا، فتسببت في رحيل كثير من نجومه وفي مقدمتهم ليونيل ميسي.

وكانت الصحافة الإسبانية قد تحدثت خلال الأيام الماضية عن رغبة برشلونة في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، إذ وضعته إدارة خوان لابورتا كبديل محتمل في حال إخفاقهم في ضم النرويجي إيرلينج هالاند، نجم بوروسيا دورتموند.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية اليوم الأربعاء إنه نظرا لصعوبة صفقة هالاند “فإن برشلونة يدرس بدائل أخرى مثل ليفاندوفسكي أو المصري محمد صلاح”، مما يعني أن إدارة لابورتا لن تضم إلا أحدهما.

وينتهي عقد المهاجم الدولي البولندي مع بايرن في يونيو/ حزيران 2023 ولم يتم تجديد عقده، وهو الوضع الذي قد يعني أن سوق الانتقالات المقبل ربما يشهد مفاجآت من العيار الثقيل.

وذكرت مصادر ألمانية أن ليفاندوفسكي (33 عاما) لا يمانع الرحيل الصيف المقبل إذا لم يجدد بايرن ميونخ عقده وأن الكرة باتت في ملعب النادي الألماني لاتخاذ قرار، رغم أن ليفاندوفسكي قد يفضل الرحيل تماما عن البوندسليجا.

وفي حال قرر ليفاندوفسكي مغادرة بايرن، فسوف يشعل الصراع بين كبار أوروبا، للحصول على خدماته، ومن بينهم برشلونة الذي يبحث عن هداف من الطراز الرفيع.

وتتمثل العقبة الكبرى بالنسبة لبلوجرانا في راتب المهاجم البولندي الذي يتقاضى 20 مليون يورو في الموسم ويتطلع لرفع راتبه في الموسم المقبل، مما يعني ضغطا هائلا على خزائن برشلونة.