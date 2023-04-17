نجم ميلان على رادار الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي يستهدف ضم الفرنسي أوليفيه جيرو، مهاجم فريق ميلان الإيطالي، لدعم هجومه في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم الاثنين، فإن “إدارة الهلال وضعت جيرو كخيار أول للتوقيع معه في سوق الانتقالات المقبل”.

وأوضح التقرير أن “إدارة الهلال كلفت أحد الوكلاء السعوديين بالتفاوض المباشر مع اللاعب ووكيله والمقربين منه، لمعرفة طلباته وردِّه على الصفقة المحتملة، حيث سيكون هو الهدف الرئيسي للنادي في الميركاتو الصيفي على مستوى خط الهجوم”.

وأكدت الصحيفة، نقلا عن مصادرها، أن صفقة جيرو إذا جرت ستكون بدعم كامل من إدارة الهلال، وليس لها أي علاقة بدعم وزارة الرياضة المنتظر، الذي يهدف إلى التعاقد مع أفضل النجوم العالميين وضمهم إلى الدوري السعودي للمحترفين.

ويعيش جيرو فترة تألق مع ميلان، حيث شارك، حتى الآن، في 37 مباراة بجميع المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 12 هدفاً، مع صناعة 6، بالإضافة إلى قيادة ناديه بنجاح في منافسات دوري أبطال أوروبا، الذي وصل فيه الفريق الإيطالي إلى الدور ربع النهائي، مع فوزه ذهاباً على نابولي بهدف نظيف.

كما قاد ميلان لتحقيق لقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، ويعد أحد العناصر البارزة في تشكيلة المنتخب الفرنسي، تحت قيادة المدرب ديشان.

وينتهي عقد جيرو مع النادي الإيطالي في صيف 2023، أي بعد نهاية الموسم الحالي مباشرة، مما يعني إمكانية رحيله في صفقة انتقال حر.

وينتظر الهلال مواجهة قوية في قمة دوري روشن السعودي حيث سيواجه نظيره النصر، غدا الثلاثاء، في الجولة الخامسة والعشرين.

ويأتي النصر في المركز الثاني برصيد 53 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر الاتحاد، أما الهلال فيحلّ رابعًا برصيد 46 نقطة.