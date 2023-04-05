نجم "نادي فرنسي" يُستبعد من مباريات فريقه بسبب صيامه في رمضان!

كشف مدرب فريق نانت الفرنسي “أنطوان كومبوار” أمس الثلاثاء عن قائمة اللاعبين المشاركين في مباراة فريقه أمام ضيفه أولمبيك ليون في إطار نصف نهائي مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم.

ووفقاً لموقع “newsglory” فإن النجم الجزائري جوان حجام، سيغيب عنهذه المباراة الهامة بسبب صيامه خلال شهر رمضان المبارك.

وكان فريق نانت قد فاز على نظيره لانس بنتيجة 2-1، وبلغ نصف نهائي كأس فرنسا الموسم الجاري 2022-2023.

وقبل ذلك صعد نانت إلى ربع نهائي كأس فرنسا بعد فوزه على أنجيه بركلات الترجيح 4-4 2 بعد التعادل 1-1 بعد الوقت الأصلي.

وسيواجه الفريق الأصفر الفائز من النصف النهائي الآخر والذي يجمع فريق تولوز وآنس ويقام غدا الخميس.

وقال المدرب في مؤتمر الصحفي: “عندما ينتهي شهر رمضان فإن حجام سوف يعود إلى اللعب مرة أخرى”.

وكان اللاعب الجزائري قد استبعد من المشاركة مع فريقه في المباراة التي جمعته ريمس في إطار بطولة الدوري الفرنسي والتي خسرها 3-0.

وفي ذلك الوقت برر كومبوراي استبعاده للاعب بقوله: “لا مجال لمناقشة استبعاد جوان.. أنا أدعم الصائمين، لكن في أيام المباريات يجب ألا يصوم.. إنها ليست عقوبة ولكن أنا من أضع القوانين، وهو اختار معتقده الديني وأنا احترم ذلك”.

ويلعب حجام مع فريق نانت منذ يناير الماضي بعقد يمتد إلى 2027.

كما اختار جوان اللعب للمنتخب الجزائري على حساب المنتخب الفرنسي في مارس الماضي وشارك في أول مباراة دولية له ضد منتخب النيجر في إطار تصفيات كأس أمم أفريقيا والتي انتهت بفوز “محاربي الصحراء” بهدف نظيف.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد رفض منح وقت مستقطع خلال المباريات لإعطاء اللاعبين المسلمين فرصة كسر صيامهم، معللا ذلك بالحيادية والحفاظ على الفرص المتساوية لجميع الفرق.