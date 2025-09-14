نجوم هوليوود يترقبون جوائز إيمي ومسلسل "سيفيرانس" في المقدمة

عامل يقوم بتلميع تمثال إيمي خلال الاستعدادات لحفل توزيع جوائز إيمي التاسع والستين في مسرح مايكروسوفت في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 12 سبتمبر 2017. رويترز

تتجه الأنظار إلى هوليوود مساء اليوم الأحد لمتابعة حفل توزيع جوائز إيمي التي تمنح للمسلسلات والبرامج التلفزيونية المختلفة.

ومن المتوقع حضور نجوم أمثال سيث روجن وهاريسون فورد وكولين فاريل وجين سمارت وآخرين، ويتصدر مسلسل الإثارة النفسي (سيفيرانس) من إنتاج أبل تي.في+ الترشيحات.

يتمحور المسلسل المرشح للفوز بجائزة أفضل عمل درامي في هذه الليلة حول موظفي شركة يخضعون لعملية جراحية تفصل بين ذكرياتهم في العمل وذكرياتهم الشخصية. ونال النجمان آدم سكوت وبريت لور الترشيحين لأفضل ممثل وممثلة.

يبدأ الاحتفال في تمام الساعة الثامنة مساء بالتوقيت الشرقي (0000 بتوقيت غرينتش غدا الاثنين) في لوس انجليس وسيبث على الهواء مباشرة على قناة سي.بي.إس التابعة لباراماونت. وسيقدم الحفل الممثل الكوميدي نيت بارجاتزي.

ومن بين المسلسلات المتنافسة الأخرى، مسلسل (أندور) من عالم (ستار وورز) “حرب النجوم”، ودراما الأطباء (ذا بيت) ومسلسل الجريمة والغموض (ذا وايت لوتس).

يضم سباق أفضل مسلسل كوميدي اثنين يستكشفان التوتر بين الفن والتجارة في هوليوود.

وتنافس شبكة أبل تي.في+ أيضا بمسلسل “الاستوديو” الذي يلعب فيه سيث روغن دور مدير تنفيذي سينمائي يحاول صناعة أفلام مرموقة مع تحقيق أرباح لشركة الإنتاج.

وينافس مسلسل (ذا بنغوين) أو “البطريق” الذي يلعب فيه فاريل دور رجل عصابات في عالم دي.سي كوميكس الخيالي على جائزة أفضل مسلسل قصير مع مسلسل (أدولسنس) أو “المراهقة” الذي حقق نجاحا كبيرا على نتفليكس إلى جانب أعمال أخرى.

ويتنافس نواه وايل على أول جائزة إيمي له منذ عام 1999 عن دوره كطبيب غرفة طوارئ في مسلسل (ذا بيت). ورُشّح وايل خمس مرات عن دوره في مسلسل (إي.آر) لكنه لم يفز قط.

ويتنافس فورد أيضا على أول جائزة إيمي له عن دوره الثانوي في مسلسل “شرينكينغ”

وقد ينال برنامج “ذا ليت شو ويذ ستيفن كولبرت” جائزة أفضل برنامج حواري. وأعلنت شبكة سي.بي.إس في يوليو تموز أنها ستلغي البرنامج.

ويختار 26 ألفا من الفنانين والمخرجين والمنتجين وغيرهم من أعضاء أكاديمية التلفزيون الفائزين.