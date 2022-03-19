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نجوى فؤاد تكشف عن سبب انفصالها عن الفنان أحمد رمزي

19 - مارس - 2022
نجوى فؤاد

نجوى فؤاد

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وكشفت نجوى فؤاد، خلال لقائها ببرنامج “كلام الناس” المذاع على قناة “إم بي سي مصر” سبب انفصالها عن الفنان أحمد رمزي، قائلة: “علشان رجع لمراته وفضلنا نكون أصدقاء وعمى كان عايز يقتلني علشان أهلي متدينين وشايفين الفن عورة، وتراجع عن قتلي بعد ما شاف قسيمة زواجي من الموسيقار أحمد فؤاد حسن”.
وأكدت أنها ندمت على التخلي عن دراستها من أجل الفن، بجانب حديثها عن زواجها من أحمد فؤاد حسن.
وتابعت: الشعب اللي خلاني نجمة واستمتعت بـ حب الناس ليا، وفي السنوات الأخيرة ندمت أني دخلت الوسط الفني وضحيت بـ أهلي ودراستي في إسكندرية، وجيت هنا واتجوزت أحمد فؤاد حسن ووقفني على أرض صلبة مع أنه كان أكبر مني بـ 25 سنة.
وذكرت: “رفضت أخلف ودلوقتي ندمانة، وأحمد فؤاد قالي مش هنكمل علشان الخلفة؛ لأني خوفت على جسمي من الخلفة ومكنش فيه عمليات تجميل زي دلوقتي”.

جدير بالذكر أن السنوات الأخيرة شهدت ابتعاد نجوى فؤاد عن التمثيل، ولم تشارك سوى بأعمال قليلة جدا، بينها مسلسل “لأعلى سعر” بطولة الفنانة نيللي كريم، وذلك عام 2017، وبعده شاركت في مسلسل «أرض النفاق» 2018 بطولة الفنان محمد هنيدي.

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