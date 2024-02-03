نجوى كرم تتصدر "تريند" في قطر بحفلها في المسرح المكشوف "كتارا"

أشعلت “شمس الأغنية العربية” الفنانة اللبنانية نجوى كرم، جوانب المسرح المكشوف في الحي الثقافي “كتارا” بطلتها وأغنياتها، وسط تفاعل وهتاف مستمر من الجمهور الحاضر في المسرح الذي لم يتوقف على مدار ساعة و40 دقيقة الغناء المتواصل مع أغنياتها على أنغام وإيقاع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو ايلي العليا.

وتنوعت إختيارات نجوى كرم الغنائية من بين جديدها و أغنيات أرشيفها الغنائي الغني، والتي قدمتها بقوالب موسيقية مختلفة ومتنوعة الى جانب المواويل، لتتصدر بها و بالفيديوهات المصورة والصور “تريند” عبر منصات التواصل الإجتماعي المختلفة في قطر ومنها منصة “X” من خلال الوسم “نجوى_كرم_في_قطر”.

وأعربت نجوى كرم عن سعادتها بالتواجد بين الجمهور القطري والعربي المتواجد والحاضر في قطر على هامش بطولة كأس آسيا، شاكرة قطر للسياحة على دعوتها واستقبالها، مثنية على شركة “تذكار” على حسن التنظيم والاهتمام والإشراف على تفاصيل الحفل المختلفة.

و أطلت “شمس الأغنية العربية” صاحبة الشهرة الكبيرة خليجية وعربياً، بفستان لون ذهبي متميز في فكرة تصميمه، مجددة من خلاله تعاونها مع المصمم رامي قاضي.

هذا وستعلن نجوى كرم خلال الأيام القادمة عن وجهتها التالية من جدول حفلاتها العربية والعالمية في العام ٢٠٢٤