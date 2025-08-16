نجوى كرم تحسم الجدل حول شائعة انفصالها!

تصدر اسم الفنانة اللبنانية نجوى كرم ترند محركات البحث عبر مواقع التواصل، وذلك بعد تردد شائعات حول انفصالها عن زوجها رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني بعد مرور عام واحد على زواجهما.

وخرجت كرم عن صمتها لترد على الشائعة التي ترددت حول انفصالها عن زوجها؛ وذلك من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع “إكس”.

حيث قالت: ” بعدني عايشة بنشوة نجاحاتي ابتداءً من مهرجان عمّان الكبير وصولاً لعرس قرطاج .. الحلم بيولّد حلم أكبر وأكبر .. اهدائي إلكن ولحبّي الأبدي .. انت شريك قلبي شريك عمري ورفيق العمر وسندي”.

كما وجهت نجوى كرم رسالة أخرى إلى جمهورها؛ دعتهم من خلالها على عدم الالتفات لأي شائعات مغرضة والتي تظهر في أكثر اللحظات نجاحًا بالنسبة لها، حيث كتبت: ” في ناس رح يفقعوا من النجاح الكبير يللي حققناه .. نحن بقوة الله الأقوى واوعا تخلّوا حدا يلهيكن عن تفوّقاتنا وتميّزنا”.

بعدني عايشة بنشوة نجاحاتي ابتداءً من مهرجان عمّان الكبير وصولاً لعرس قرطاج

الحلم بيولّد حلم أكبر وأكبر 🙏🏼

اهدائي إلكن ولحبّي الأبدي:

انت شريك قلبي شريك عمري 🙏🏼 ورفيق العمر وسنديhttps://t.co/TG83bUfe8Y — Najwa Karam (@najwakaram) August 14, 2025