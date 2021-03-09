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نجوى كرم ترد على تصريح نوال الزغبي بشأن غيرتها منها

9 - مارس - 2021
نجوى كرم

نجوى كرم

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ردت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، على تصريحات زميلتها الفنانة نوال الزغبي التي أكدت أنها “كانت تغار من نجوى كرم وأن هذه الغيرة كانت متبادلة حيث كانت المنافسة قوية بينهما ولكنها كانت منافسة شريفة”.

نشرت نجوى كرم، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، مقطع فيديو من حلقة نوال وعلّقت عليه: “بالتسعينات كانوا الناس يتغنوا بجمالك وهضامتك وبعدك لما تطلي بيطل ستار حقيقي مش كذبة”.

فتردت نوال الزغبي على تغريدة نجوى بتغريدة قالت فيها: “إنت النجمة المضواية اللي مش ممكن تنطفى… بحبك من قلبي”.

​وكانت نوال الزغبي قد ظهرت بحلقة من برنامج “بصراحة”، وكشفت عن الكثير من التفاصيل التي تخص حياتها الشخصية والفنية ونالت الحلقة إعجاب الجمهور والمتابعين وحققت نسب متابعة عالية، وكشفت عن غيرتها في بداية مسيرتها الفنية من زميلتها الفنانة اللبنانية نجوى كرم، مؤكدةً أنه كان بينهما منافسة شريفة.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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