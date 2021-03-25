نجوى كرم تعايد اللبنانيين بعيد البشارة

عايدت الفنانة اللبنانية نجوى كرم متابعيها بعيد البشارة وهو ذكرى تبشير الملاك جبرائيل مريم العذراء بِحَبلها بيسوع المسيح من الروح القدس، عايدت الفنانة اللبنانية نجوى كرم محبيها ومتابعيها، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

فكتبت نجوى: “البشارة لخلاص البشر وبِنعم مريم العدرا تمّ مشروع الله عالأرض”. وتداول متابعو الفنانة نجوى كرم ما كتبته عبر صفحاتهم الخاصة، بعد أن وضعوا على منشورها الكثير من علامات الإعجاب، والتعليقات والقلوب الحمر، إذ إن المتابعين عايدوا نجوى، وتمنوا لها أجمل الأمنيات في هذه المناسبة.