الأحد 24 ذو الحجة 1443 ﻫ - 24 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نجوى كرم تعايد اللبنانيين بعيد البشارة

25 - مارس - 2021
نجوى كرم

نجوى كرم

A A A
طباعة المقال

عايدت الفنانة اللبنانية نجوى كرم متابعيها بعيد البشارة وهو ذكرى تبشير الملاك جبرائيل مريم العذراء بِحَبلها بيسوع المسيح من الروح القدس، عايدت الفنانة اللبنانية نجوى كرم محبيها ومتابعيها، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

فكتبت نجوى: “البشارة لخلاص البشر وبِنعم مريم العدرا تمّ مشروع الله عالأرض”. وتداول متابعو الفنانة نجوى كرم ما كتبته عبر صفحاتهم الخاصة، بعد أن وضعوا على منشورها الكثير من علامات الإعجاب، والتعليقات والقلوب الحمر، إذ إن المتابعين عايدوا نجوى، وتمنوا لها أجمل الأمنيات في هذه المناسبة.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من منوعات

غريزمان
للتعاقد مع كريستيانو رونالدو.. أتلتيكو مدريد يعرض غريزمان للبيع
طفل- تعبيرية
شاهد.. مذيعة عربية تلتقي بابنها بعد 20 يوما من اختطافه
أنثى فيل- تعبيرية
سويسرا.. نفوق ثالث فيل في حديقة حيوان زوريخ مصابا بالهربس

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ميشال عون
بعدما أوصل لبنان إلى قعر جهنم.. عون يسجّل سابقة تاريخية
منتخب لبنان لكرة السلة
فيديو اللحظات الأخيرة.. منتخب لبنان لكرة السلة يتأهل لنهائي كأس آسيا
جريمة- تعبيرية
جريمة مروعة تهز النبعة.. قُتل على يد شبان سوريين بسبب علاقة عاطفية