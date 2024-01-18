نجوى كرم تلتقي جمهور "كأس آسيا" في قطر بالمسرح المكشوف "كتارا"

تستعد “شمس الأغنية العربية” الفنانة اللبنانية نجوى كرم، لتلتقي مع جمهور بطولة كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها دولة قطر حالياً، من خلال حفلاً جماهرياً يوم 1 فبراير 2024 سيقام في المسرح المكشوف بالحي الثقافي “كتارا”، والتي أعربت نجوى عن اشتياقها للجمهور في قطر وضيوفها من الدول الآسيوية المشاركة بالبطولة الآسيوية AFC ، وقالت عبر فيديو بثته عبر منصاتها الإلكترونية الرسمية: “في يوم 1 فبراير سأتواجد في قطر لإحياء حفل بالمسرح الروماني (المكشوف) في كتارا، كتير اشتقنا”.

هذا وتشارك نجوى كرم في الحفل بدعوة من “قطر للسياحة” من خلال تنظيم شركة “تذكار للإنتاج الفني”، وستقدم باقة من أشهر أغنياتها بالإضافة الى مجموعة من أغنيات ألبومها الأخير “كاريزما” الذي حصد النجاح الكبير والملايين من المشاهدات عبر جميع مواقع ومنصات التواصل الإجتماعي.

ومن جانب آخر، ستقوم نجوى كرم بعد الإنتهاء من الحفل لإعلان وجهتها الغنائية القادمة في العام 2024، والتي ستتضمن مجموعة حفلات غنائية بالإضافة الى مشاركات عربية هامة.