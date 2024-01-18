الخميس 6 رجب 1445 ﻫ - 18 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نجوى كرم تلتقي جمهور "كأس آسيا" في قطر بالمسرح المكشوف "كتارا"

منذ ساعتين
نجوى كرم

نجوى كرم

هنادي عيسى
A A A
طباعة المقال

تستعد “شمس الأغنية العربية” الفنانة اللبنانية نجوى كرم، لتلتقي مع جمهور بطولة كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها دولة قطر حالياً، من خلال حفلاً جماهرياً يوم 1 فبراير 2024 سيقام في المسرح المكشوف بالحي الثقافي “كتارا”، والتي أعربت نجوى عن اشتياقها للجمهور في قطر وضيوفها من الدول الآسيوية المشاركة بالبطولة الآسيوية AFC ، وقالت عبر فيديو بثته عبر منصاتها الإلكترونية الرسمية: “في يوم 1 فبراير سأتواجد في قطر لإحياء حفل بالمسرح الروماني (المكشوف) في كتارا، كتير اشتقنا”.

هذا وتشارك نجوى كرم في الحفل بدعوة من “قطر للسياحة” من خلال تنظيم شركة “تذكار للإنتاج الفني”، وستقدم باقة من أشهر أغنياتها بالإضافة الى مجموعة من أغنيات ألبومها الأخير “كاريزما” الذي حصد النجاح الكبير والملايين من المشاهدات عبر جميع مواقع ومنصات التواصل الإجتماعي.

ومن جانب آخر، ستقوم نجوى كرم بعد الإنتهاء من الحفل لإعلان وجهتها الغنائية القادمة في العام 2024، والتي ستتضمن مجموعة حفلات غنائية بالإضافة الى مشاركات عربية هامة.

    المزيد من منوعات

    مسلسل (للموت) أول عمل في تاريخ الدراما العربية يتحوّل إلى نسخة تركية!
    كيت ميدلتون وزوجها الأمير ويليام
    أميرة ويلز تخضع لعمليّة جراحيّة في البطن.. وتساؤلات حول حالتها الصحيّة!
    حفل إيمي
    "عفريت" بين الحاضرين في حفل إيمي.. وهذه هويته!

    الأكثر قراءة

    من غزة (أرشيفية- أسوشييتد برس)
    غزة تحت النار
    صحف عالمية: نتنياهو قد يجر إسرائيل والمنطقة إلى حرب شاملة
    جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان (رويترز)
    جيش الاحتلال يتوعّد لبنان: جاهزون للهجوم في هذه الليلة!
    جنود من الجيش الإسرائيلي في غزة
    غزة تحت النار
    والدة جندي أسير في غزة تكشف المفاجأة.. هكذا قتل الجيش الإسرائيلي ولدي!